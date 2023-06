Pologne: une marée arc-en-ciel pour la marche de l'égalité à Varsovie

Reportage

La marche de l'égalité dans la capitale polonaise a eu un franc succès samedi 17 juin. Une fête pour la communauté LGBTQIA+ polonaise, dans un pays classé comme le pire d'Europe en termes de respect des minorités sexuelles et de genres.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Au rythme de la musique et des pas de danse, ils étaient des dizaines de milliers à célébrer la communauté LGBTQIA+ ce samedi après-midi à Varsovie.

Pour Bogusz, qui est venu profiter de la fête, c'est grâce à ce genre de choses que la Pologne va aller de l'avant.

Les moments comme ceux-là montrent qu'on est beaucoup. Les choses bougent, avant c'était très dur, aujourd'hui c'est mieux.

Et Bogusz n'a plus peur de venir dans ce genre de rassemblements. « Non, bien sûr que non. On est beaucoup trop, personnes ne peut nous arrêter, et c'est ça qui est beau. »

Dans cette parade polonaise, on a pu voir de nombreux réfugiés d'Ukraine agiter des drapeaux de leur pays. Ivan tient à bout de bras sa pancarte, où il a écrit : « Le Donbass est gay ».

Je viens de cette région, et c'est peut-être l'une des plus homophobes d'Ukraine. Mais aujourd'hui, des gens de la communauté LGBT se battent pour l'Ukraine, contre la Russie et l'homophobie.

Il remercie le soutien qu'il a reçu de la Pologne : « La Pologne et Varsovie nous a tellement aidés. Ils nous ont tous aidés, qu'importe notre orientation sexuelle ou notre genre. C'est vraiment cool. »

Et c'est ce message d'unité qu'ont voulu faire passer les organisateurs de la parade en installant les associations ukrainiennes en tête du cortège.

