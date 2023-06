«Trooping the Color»: Charles III à cheval pour sa première parade d'anniversaire

Charles III vient de fêter son premier anniversaire officiel, et cela s’appelle « Trooping the Color ». Un défilé de plus de deux heures avec des militaires, des musiciens, des chevaux a pris place ce samedi matin à Londres. Un plaisir et un devoir pour les Britanniques.

Le roi Charles III, au centre, et le prince William, au centre à gauche, quittent le palais de Buckingham pour participer au défilé «Trooping The Colour», à Londres, le samedi 17 juin 2023. AP - Alastair Grant

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Sous un ciel nuageux, Charles III a quitté en procession le palais de Buckingham peu après 10h30 locales (9h30 TU), suivi notamment de son frère le prince Edward et de sa sœur la princesse Anne, ainsi que de son fils et héritier du trône William, tous trois également à cheval. La reine Camilla, la princesse Kate et ses trois enfants - George, Charlotte et Louis - ont suivi dans un carrosse. Des barrières avaient été installées pour endiguer le flot de badauds. Angelic et ses trois amies sont arrivées vendredi de Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre, raconte notre correspondante à Londres, Marie Boeda. « Je suis là pour voir tous les soldats, raconte-t-elle. Pour être honnête, c’est un héritage. On n’a pas un tel spectacle dans beaucoup d’autres pays. » Camilla, la reine consort, à gauche, et Kate, princesse de Galles, quittent le palais de Buckingham pour participer au défilé «Trooping The Colour», à Londres, le samedi 17 juin 2023. AP - Alastair Grant Les quinquagénaire blondes aux robes fleuries sont assises aux premières loges, c’est leur premier « Trooping the Color ». « Pour moi, c’était important d’être là aujourd’hui, confie une autre. La reine nous a quittés l’année dernière, nous devons apporter notre soutien à Charles. » >> À écouter aussi : Couronnement du roi Charles III: «Il y a un sens de l'histoire qui s'accomplit» Une vieille tradition Les touristes étaient présents eux aussi. Ce Français, lunettes de soleil sur le nez, se dit anti-monarchie et le défilé ne l’intéresse pas, il est là pour autre chose : contempler « les Anglais dans leur attitude de liesse qu’on voit régulièrement. Je ne cherche pas à voir le roi, je suis la juste pour le spectacle, la culture générale. » Charles III à cheval a défilé aux côtés des soldats avant de saluer la foule depuis le balcon de Buckingham ; il perpétue une tradition vieille de 260 ans. Organisée tous les ans en juin, cette parade marque l'anniversaire officiel du roi, qui aura 75 ans le 14 novembre prochain et fêtera alors l'évènement en privé. Des troupes descendent le Mall jusqu'à la Horse Guards parade pour participer au défilé «Trooping the Colour» à Buckingham Palace, à Londres, le samedi 17 juin 2023. AP - Alastair Grant La tradition de cette parade remonte au règne de George II en 1748 qui, bien que né le 30 octobre, a souhaité profiter d'un temps clément pour fêter son anniversaire. Télévisé, l'événement attire toujours un large public aux abords du palais de Buckingham où se déroule la parade. La reine Elizabeth II, décédée en septembre dernier à 96 ans, n'était plus apparue en selle lors de cet événement emblématique de la pompe royale britannique après 1986. Quelque 1 400 soldats, 400 musiciens et 200 chevaux ont participé à cette cérémonie organisée sur la place Horse Guards Parade dans le centre de Londres. (et avec AFP) NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI