Espagne: Pedro Sanchez se lance dans une rude bataille pour les législatives

Alors que les sondages prédisent une victoire de la droite aux législatives espagnoles du 23 juillet, le chef du gouvernement veut croire en sa chance et en celle de la gauche. En meeting dimanche 18 juin devant 4 000 personnes à Dos Hermanas, une commune d'Andalousie qui est toujours aux mains d'un maire socialiste, il s'est dit confiant.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Au pouvoir depuis 2018, satisfait de son dernier mandat, Pedro Sanchez croit que la victoire du Parti populaire et de Vox, respectivement les conservateurs et l'extrême droite en Espagne, n'est pas inéluctable. Et que, au contraire, « le camp progressiste peut l'emporter ». Et d'ajouter : « J'ai plus de force que jamais, et plus d'envie que jamais de gagner ! »

Le chef du gouvernement socialiste pense qu'il bénéficie de deux atouts, malgré sa déroute aux scrutins locaux fin mai.

Le premier, c'est son bilan, avec une bonne situation économique, un chômage à la baisse, une croissance plus forte qu'ailleurs en Europe, et aussi des lois sociétales en faveur de l'euthanasie et des personnes transgenres.

Le deuxième atout, à l'en croire, c'est le fait que pour gagner et gouverner, les conservateurs ont besoin de façon impérieuse de sceller une alliance avec Vox, qui pratique le négationniste climatique et veut retirer toutes les aides aux femmes victimes de la violence machiste.

Le problème de la droite classique, a insisté Pedro Sanchez, c'est qu'elle épouse d'ores et déjà le discours de l'extrême-droite. L'avenir prochain dira si, oui, ou non, il a raison.

>> À lire aussi : Espagne: le parti d'extrême droite VOX allié au Parti populaire à la tête de 10 grandes villes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne