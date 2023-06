L’Ukraine tente de protéger ses œuvres d’art des pillages et des destructions

Si le musée du Louvre a accueilli cette semaine seize icônes byzantines exceptionnelles venues du musée Khanenko de Kiev, des centaines de milliers d'œuvres disséminées dans les musées et les collections nécessitent d'être protégées à la fois des pillages et des destructions. Un travail fastidieux et complexe supervisé par le ministère ukrainien de la Culture et qui implique aussi la fondation Aliph, créée par la France pour protéger le patrimoine en péril dans les pays en guerre.

L'icône de Saint Jean-Baptiste, VIe siècle, provenant du monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï, Égypte, et du musée Khanenko de Kiev, une peinture à l'encaustique sur bois, au musée du Louvre à Paris, le mardi 13 juin 2023. Les icônes des musées ukrainiens Borden et Varvara Khanenko de Kiev sont exposées jusqu'au 6 novembre 2023 pour montrer le soutien de la France aux professionnels de la culture ukrainienne. AP - Michel Euler

