Ligne ferroviaire Lyon-Turin: trente ans de mobilisation politique et citoyenne aussi du côté italien

Des deux côtés des Alpes, le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin mobilise. En Italie, les opposants militent depuis trente ans, une bataille politique et citoyenne toujours active alors que le gouvernement actuel dominé par l’extrême droite pousse la France à aller au bout du projet.

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

Ils étaient quelques militants italiens ce samedi 17 juin, venus grossir les rangs côté français de l’opposition au Lyon-Turin, des membres du comité No TAV, non au Train à grande vitesse, dont une cinquantaine, jugés violents et interdits de territoire français, est restée bloquée à la frontière.

Car l’opposition transalpine, qui mène le combat depuis les années 1990 dans le Val de Suse, peut s’avérer agressive, capable de mobiliser en masse. Dans les années 2000, leurs actions ont provoqué plusieurs arrêts de chantiers et donné lieu à 50 procès au total. Désormais, des centaines de milliers d’agents sont déployés toute l’année pour sécuriser les sites.

Vifs débats et tensions

Ce sont plus de 12 kilomètres de tunnel à creuser de ce côté des Alpes (pour un total de 57,5 km), et seulement 30 % de voies à réaliser, mais c’est 30 % de trop pour les opposants qui bénéficient d’un soutien politique : celui du Mouvement 5 Étoiles qui a fait de la lutte contre ce tunnel un cheval de bataille, dénonçant un gaspillage d’argent public pour ce chantier pharaonique qui coûterait jusqu’à 5 milliards d’euros à l’État italien.

Malgré le consensus de la majorité des Italiens et des formations politiques, après trois décennies, le Lyon-Turin suscite toujours de vifs débats et tensions, y compris avec la France.

Alors que ce grand chantier transalpin est largement valorisé par l'extrême droite au pouvoir, le gouvernement s’est inquiété de récentes hésitations françaises. Ces dernières semaines, Paris a évoqué un report du lancement de la ligne de plus de dix ans. Agacé, Matteo Salvini, ministre des Transports, est alors monté au créneau pour demander aux Français « transparence, sérieux et respect » du calendrier prévu pour la ligne Lyon-Turin.

Lors d'une marche No TAV, côté français, le 30 juin 2015 près de Chambéry. AFP/Jean-Pierre Clatot

