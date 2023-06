Ukraine: quel bilan deux semaines après le début de sa contre-offensive?

Analyse

Une petite dizaine de villages reconquis : bilan mitigé pour Kiev deux semaines après le début de sa contre-offensive. Même si l'effort de l'armée ukrainienne est appelé à durer, même si toutes ses troupes ne sont pas engagées dans la bataille, il n'y a pas eu d'effet de surprise et l'intensité des combats montre que le commandement russe a pris la mesure de son adversaire.

La Russie a toujours le dessus dans les airs. C'est un avantage capital. D'après les renseignements britanniques, les hélicoptères de combat russes sont d'une efficacité redoutable. Ils partent de la base arrière de Berdyansk, sur la mer d'Azov et ils tirent à distance. Des missiles de longue portée qui font très mal aux colonnes ukrainiennes.

En théorie, l'assaut des tanks ukrainiens devrait être encadré, protégé par des batteries anti-aériennes. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky le martèle depuis des mois : « Nous n'avons pas assez de matériel ».

Et si les Russes continuent de bombarder les grandes villes comme Kiev, c'est aussi pour forcer l'Ukraine à maintenir ces systèmes de défense loin de la ligne de front.

En parallèle, la contre-offensive bute sur les fortifications érigées par les troupes de Moscou : les dents de dragon, des blocs de béton anti-chars, les tranchées, les champs de mines... Difficile de progresser sans lourdes pertes humaines.

En quinze jours, l'armée ukrainienne n'a reconquis que 100 kilomètres carrés et serait, selon les services estoniens, sur le point de faire une pause d'au moins plusieurs jours afin de se réorganiser.

« L es Russes ont appris de leurs difficultés »

La contre-offensive en Ukraine entre ainsi dans sa troisième semaine. Si le ministère ukrainien de la Défense revendique des « succès tactiques » dans le sud du Donbass, difficile de le nier : l'armée ukrainienne se heurte à la supériorité aérienne et à la puissance de feu russe.

Pour le général Jérôme Pellistrandi, directeur de la Revue Défense Nationale, « les Russes ont fortifié depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, toute la zone sud qu'ils veulent en quelque sorte sanctuariser, et donc la problématique, pour les Ukrainiens, consiste à percer les différentes lignes de défense russes pour pouvoir, en gros, aller jusqu'à la mer d'Azov. »

« Les Russes, également, ont appris de leurs difficultés, de leurs échecs. Ils sont eux maintenant sur la défensive. Ils n'ont plus l'initiative, mais on constate une efficacité accrue des forces terrestres russes et donc on le voit bien, cette offensive est difficile, elle est de très haute intensité. Les combats sont durs. Cela veut dire qu'il y a des pertes de part et d'autre ; perte de matériel, c'est encore le moins grave, mais surtout pertes humaines, y compris du côté ukrainien », explique-t-il.

« Toute la difficulté, pour les Ukrainiens, sera de tenir dans la durée »

« Il faut en fait ouvrir des brèches dans ce dispositif de défense, qui est composé de ces fameux sacs en béton qu'on appelle “les dents de dragon”, de tranchées. Entre, il y a des champs de mines et toutes ces zones sont battues par l'artillerie russe. Cela veut dire qu'il faut dans un premier temps franchir ces lignes de défense avant de pouvoir progresser. Et c'est donc à ce moment-là que les blindés sont les plus vulnérables, et il est vrai que les Ukrainiens ont perdu depuis plusieurs semaines quelques blindés qui avaient été fournis par les Occidentaux », souligne encore le général Jérôme Pellistrandi.

« Toute la difficulté, pour les Ukrainiens, sera de tenir dans la durée, d'avoir suffisamment de forces pour renouveler celles qui sont sur la première ligne. Et puis, bien entendu, avoir suffisamment de munitions pour pouvoir en permanence nourrir le feu. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le commissaire européen Thierry Breton a demandé d'accélérer les fournitures de munitions de gros calibre pour l'Ukraine », conclut le directeur de la RDN.

