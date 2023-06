Le pouvoir serbe d'Aleksandar Vucic mis à mal par les manifestations et par la crise au Kosovo

La Serbie connaît ces jours ci un mouvement de contestation contre la violence, et elle est aussi impliquée dans une crise au Nord du Kosovo, région peuplée de Serbes, dans un Kosovo à majorité albanaise dont Belgrade ne reconnaît pas l'indépendance. Deux crises très différentes, mais qui mettent le gouvernement sous pression.

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Le mouvement « la Serbie contre la violence » en était à sa septième manifestation samedi 17 juin, avec plusieurs dizaines de milliers de protestataires à Belgrade, ce qui en fait déjà le plus gros mouvement de rue depuis la chute de Milosevic, il y a 23 ans. Mais, il y a aussi eu des manifestations dans trois grandes villes de province. C'est une première et cela semble indiquer que le mouvement s'étend, même s'il y avait moins de monde à Belgrade que lors des premières éditions.

Le mouvement est une réaction à deux fusillades survenues début mai : l'une dans une école, et l'autre dans un village : deux événements rarissimes qui ont causé 18 morts et 20 blessés, et mis en colère une partie de la population. En effet, le style autoritaire du président Vucic s'appuie sur des médias diffusant des contenus violents, et sur une impunité ses proches.

Pour les protestataires, cette violence dans la société est l'un des facteurs qui ont mené aux massacres. Ils demandent la démission du ministre de l'Intérieur et du chef des services secrets, mais surtout une profonde réforme des médias que le président refuse obstinément, car ces médias serviles sont un des piliers de son pouvoir.

Nouveaux affrontements dans le nord du Kosovo

De nouvelles violences entre manifestants serbes d'une part, et la police kosovare et les soldats de l'Otan d'autre part, ont eu lieu au nord du Kosovo, le mardi 13 juin.

Le gouvernement du Premier ministre Albin Kurti tente en effet d’asseoir son autorité dans le nord du pays, là où les Serbes constituent la presque totalité de la population.

Il est possible qu'Albin Kurti, qui mène une politique très agressive contre les Serbes du Kosovo, ait vu dans les manifestations de Belgrade, une opportunité d'avancer ses pions. Mais, il y a eu des violences et la communauté internationale a reproché à Kurti d'être à l'origine de la crise.

Le président Aleksandar Vucic fragilisé

Belgrade n'est pas en reste puisque trois policiers kosovars, qui se seraient prétendument perdus en territoire serbe, ont été arrêtés la semaine dernière. Du coup, Washington et Bruxelles, adressent des reproches aussi à Belgrade. Le président Vucic est donc sous pression à domicile, au Kosovo, mais aussi face à la diplomatie internationale.

À Belgrade, Aleksandar Vucic joue la montre en n'accordant rien à la rue, au risque de voir le mouvement s'étendre. En revanche, il met en avant la crise du Kosovo pour essayer une fois de plus de se poser en sauveur des Serbes. Cette stratégie a souvent payé, mais dans des contextes moins intriqués. Reste à voir si elle fonctionnera alors que les crises s'accumulent.

