Naufrage en Grèce: «Je ne peux plus voir la mer comme avant»

À Kalamata, Mouhamad* ne veut pas se résoudre au pire, même si le nom de son jeune cousin ne figure pas sur la liste des rescapés affichée dans le bureau des garde-côtes. Arrivé jeudi du Royaume-Uni où il vit depuis 2019, après avoir fui la Syrie, le jeune homme de 29 ans s’interroge sur la lenteur des secours et évoque le manque d’espoir des jeunes Syriens.

S’accrocher tant qu’il reste un fil d’espoir. Parler. De ses recherches infructueuses. « Les autorités grecques ne nous aident pas. Je voudrais aller à l’hôpital vérifier que mon cousin ne s’y trouve pas. C’est impossible. Donc je reste ici jusqu’à ce que tous les survivants en soient sortis. Les autorités grecques ne nous aident pas. Ils ont pris un échantillon d’ADN, ils ne nous ont rien dit, on ne sait pas quand on aura des nouvelles. »

Parler de son cousin, qu’il appelle Mou. « Il essayait de sortir de Syrie depuis un an et demi, il a fait des demandes de visa d’études, puis de visa de travail. Rien n’a jamais abouti, il est allé en Libye. Il y a des raisons derrière ces naufrages. Il y a des guerres, et personne ne fait rien. Mon cousin a grandi pendant la guerre, il avait 10 ans quand elle a commencé. Quel espoir peut-il avoir ? En Syrie aujourd’hui, on a la Russie, l’Iran… Si vous allez en Turquie ou au Liban, vous pouvez en être chassé du jour au lendemain. Le choix, c'est mourir là-bas ou mourir ici. Personne ne veut monter prendre un bateau. C’est toujours un dernier recours ». Amer, Mouhammad estime que les Occidentaux ont abandonné son pays. « Mes amis se sont battus pour mon pays contre le régime d’Assad, ils sont tous morts. En Ukraine, je vois que les moyens sont là. C’est un choix, on aide certains et pas les autres ».

Au centre d’identification de Malakasa, au nord-est d’Athènes, Mouhammad a pu parler avec des amis de son cousin. À travers les grilles. « Il était minuit quand le bateau s’est renversé. Mon cousin avait presque perdu connaissance, il était épuisé, s’était appuyé sur l’épaule d’un ami… Après personne ne l’a plus vu. »

« Il y a quelque chose de pas clair dans les secours, poursuit Mouhammad. Ils m’ont raconté le voyage : ils n’avaient plus d’eau ni de nourriture depuis trois jours, le bateau était très plein - les passeurs ont même jeté de l’eau par-dessus bord avant le départ pour gagner de la place, d’après ce qu’ils m’ont dit. À un moment, ils ont commencé à appeler à l’aide. Certains parlaient avec des associations d’aide. Ils sont restés presque 24h à attendre. Alors qu’ils avaient été repérés par plusieurs bateaux. Des gens disent qu’ils voulaient continuer vers l'Italie, que c’est ce qui explique le retard des secours. Mais les survivants m’ont raconté qu’on leur avait dit : "allez en Italie !". Oui, ils voulaient aller en Italie, personne ne veut aller en Grèce où la situation est mauvaise, mais à ce moment-là, ils n’avaient plus d’eau, plus de nourriture, et ils ont dit "on a besoin de secours, on ne veut aller nulle part" Ils m’ont dit aussi qu’on avait essayer de les remorquer et que c’est là que le bateau a chaviré. »

Beaucoup de questions demeurent sur l’enchainement des événements, mais le retard des secours est avéré : Un avion de Frontex a le premier repéré l’embarcation, et les autorités italiennes ont signalé aux autorités grecques qu’un navire en détresse se trouvait dans leurs eaux territoriales, le 13 juin à 11h du matin, soit environ 12 h avant le naufrage. Le patron de Frontex a fait le déplacement à Kalamata. L’enquête en cours permettra peut-être de comprendre les circonstances de la tragédie. Mouhammad en doute, amer : la justice ne ramènera pas son cousin à la vie.

* Mouhamad qui a fui le régime de Bachar el-Assad ne veut pas que son nom de famille soit publié

