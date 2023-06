Droits à l'IVG: en Irlande, une loterie basée sur le code postal

Série

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi autorisant l’avortement en Irlande, l’accès reste un parcours du combattant, en particulier dans certaines régions rurales de l’île. Entre l'obstruction de certains médecins, l’intimidation des militants pro-vie et le manque de services adaptés, les femmes enceintes doivent souvent voyager au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas pour mettre fin à leur grossesse.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Dublin,

Dans le couloir de la maternité de l'hôpital Rotunda, à Dublin, Judy attend son tour sur une chaise en plastique bleue, la main posée sur son jean déboutonné. « J'ai le ventre ballonné, j’ai super mal. » Enceinte de six semaines, selon son test de grossesse, la jeune femme de 21 ans ne sait pas si elle vient de faire une fausse couche ou si elle va devoir se faire avorter. « Je ne suis pas prête pour ce bébé. Alors, j'espère que la nature a fait son travail, parce que sinon ça va être toute une galère, soupire l’étudiante en théâtre. Je ne veux pas que mes parents l’apprennent. Donc, j’aimerais éviter d’aller en Angleterre. »

Heureusement pour Judy, ce n’est pas dans les grandes villes que l’accès est le plus compliqué. Dans le nord-ouest et le sud-est de l’Irlande, des régions entières sont dépourvues de services d’avortement. La moitié des comtés du pays ont moins de dix médecins généralistes pratiquant des interruptions de grossesse. Les femmes de ces zones rurales doivent prendre des congés, organiser des gardes d’enfants ou payer des hôtels pour aller consulter à l’autre bout de l’île. « C’est particulièrement problématique pour celles qui ne sont pas libres de leurs mouvements en cas de violences conjugales, par exemple », explique Alana Ryan, la porte-parole du Conseil national des femmes. Les femmes en situation de handicap sont particulièrement vulnérables face à cette loterie du code postal.

Un médecin sur dix pratique des avortements

Cinq ans après le référendum, l’influence de l’Église marque le pas et pourtant seul un médecin généraliste sur dix accepte de pratiquer des avortements. « Une femme s’est présentée chez un médecin qui l’a fait revenir trois fois en lui disant qu’elle devait consulter un psychologue pour être sûre de sa décision, déplore Catherine Conlon, une chercheuse en politiques reproductives au Trinity College de Dublin et à l’origine d’un rapport sur l’accès à l’avortement. C’est seulement au bout de trois consultations qu’il lui a annoncé qu’il n’en pratiquait pas. » La déontologie les oblige à rediriger les patientes si l’avortement va à l’encontre de leurs croyances, mais force est de constater que de nombreux généralistes font obstruction à l’IVG. Il y a aussi beaucoup d’intimidation de la part des militants pro-vie qui ne sont désormais plus autorisés à manifester à moins de 100 mètres d’un hôpital. « Certains jours, lorsque j’arrive au travail, je dois traverser une lignée de pancartes qui m’accusent d’être un meurtrier, raconte un médecin de la maternité Rotunda qui préfère garder l’anonymat. J’ai été très médiatisé lors du référendum. Donc, ils me reconnaissent et, un jour, ça pourrait dégénérer si je tombe sur un fanatique. »

>> À lire aussi : L'Irlande votera en novembre pour réviser des articles patriarcaux de sa Constitution

Seules onze des dix-neuf maternités du pays proposent des avortements. « Beaucoup de médecins pro-choix n’ont pas le soutien de leur maternité locale. Donc, ils sont bloqués », poursuit Catherine Conlon. Sous la pression des associations qui rappellent souvent l’histoire dramatique de Savita Halappanavar, une dentiste d’origine indienne décédée en 2012 à l’hôpital de Galway d'une septicémie après que sa demande d'avortement lui a été refusée, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure. Des fonds supplémentaires viennent d’être débloqués pour embaucher davantage de gynécologues et accélérer le déploiement de structures adaptées.

>> À lire aussi : En Irlande, l'IVG reste compliquée trois ans après la légalisation

Une fresque à Dublin représente Savita Halappanavar, une dentiste indienne de 31 ans morte en 2012 suite au refus des médecins d'interrompre sa grossesse. BARRY CRONIN / AFP

Un cadre légal contraignant

En Irlande, l’IVG peut être pratiquée jusqu’à trois mois, soit deux semaines de moins qu’en France et quatre semaines de moins qu’en Autriche. L’île impose aussi une période de réflexion obligatoire de trois jours. « De nombreux pays européens ont déjà supprimé ce délai pénalisant et infantilisant, explique Alana Ryan du Conseil national des femmes. En gros, on dit à des femmes enceintes qui ont déjà fait des heures de route, parce que leurs régions sont à la traîne, de revenir pour qu’elles soient sûres. » Une récente enquête de l’organisation révèle que 30 % des femmes voyagent quatre à six heures en moyenne. « Des médecins anti-avortement exercent parfois une pression sur elles avant cette deuxième consultation. »

La criminalisation au-delà de trois de mois de grossesse couplée à une mauvaise répartition des services d’avortement ont progressivement entraîné une saturation des maternités de ville. « Lorsqu’une femme se rend compte de sa grossesse tardivement, c’est une course contre la montre, parce qu’on manque de lits et de personnel », souligne le gynécologue de l’hôpital Rotunda. La crainte d’être poursuivi pousse aussi certains soignants à faire du zèle. « Un médecin risque quatorze ans de prison pour un avortement illégal. Donc, ils appliquent la loi de manière trop rigide, affirme Orla O’Connor, la directrice du Conseil national des femmes à l’origine de plusieurs manifestations à Dublin. La limite de douze semaines se transforme souvent en dix. Donc, il faut supprimer cette menace et laisser les professionnels juger eux-mêmes avec leurs compétences cliniques comme pour tout autre acte médical. »

Depuis le passage de la loi en 2018, près de 1 000 femmes enceintes ont dû aller en Angleterre, au pays de Galles ou aux Pays-Bas où une intervention jusqu’à 22 semaines d'aménorrhée est possible. La plupart de ces grossesses interrompues à l’étranger concernent des anomalies fœtales non prises en charge en Irlande. « Les critères pour être éligible après douze semaines sont très limités, affirme la chercheuse Catherine Conlon. Deux médecins doivent affirmer avec certitude que le fœtus mourra dans les 28 jours suivant la naissance. » Pour celles qui n’ont pas les moyens de quitter le pays, comme des femmes migrantes, par exemple, les perspectives restent très sombres.

À lire aussi : Droits à l'IVG: l’Union européenne impuissante face aux tentatives de retour en arrière

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne