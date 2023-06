Hongrie: le monde de l'édition désormais aux mains du parti de Viktor Orban

Depuis plusieurs années, le Premier ministre nationaliste mène un combat culturel contre les idées progressives et libérales. Son gouvernement a par exemple interdit les études de genre à l’université et oblige les écoles maternelles à enseigner les valeurs chrétiennes et l’attachement à la patrie. Dernier exemple en date: le parti de Viktor Orban vient de prendre le contrôle du plus grand éditeur hongrois par l'intermédiaire d'une fondation.

Le Premier ministre Viktor Orban mène un combat culturel contre les idées progressives et libérales et cette fois-ci son parti vient de prendre le contrôle du plus grand éditeur hongrois.

La fondation Mathias Corvinus, qui a été créée par le Fidesz, le parti de Viktor Orban, vient d’acquérir 67 % des parts de Libri, le plus grand éditeur hongrois. Et comme elle était déja actionnaire minoritaire, elle est désormais propriétaire à 98 % de ce poids lourd de l’édition. Libri publie des romans, des documents, des livres pour enfants, et commercialise aussi ces livres.

Le président de la fondation Corvinus, qui est également le directeur politique du cabinet du Premier ministre, s’est félicité pour cette acquisition: « La fondation Corvinus va pouvoir mieux préserver la culture hongroise », a déclaré ce cadre du régime d’Orban.

Cette fondation Corvinus est à la fois un institut d’études supérieures et un Think tank fondé par le Fidesz, le parti d’Orban. Elle a d’énormes moyens, puisqu'elle a une dotation de plus d’un milliard et demi d’euros. Son objectif est de former une élite ultra-conservatrice, voire réactionnaire, acquise aux idées de Viktor Orban. La fondation organise ainsi des conférences auxquelles participent des ténors de la droite radicale, telle Marion Maréchal, ou les représentants les plus conservateurs du parti républicain américain. Cette fondation est la pièce maîtresse du combat culturel de Viktor Orban contre le libéralisme politique. En prenant le contrôle d’un grand éditeur, elle va pouvoir diffuser ses idées de manière encore plus efficace.

L'inquiétude des écrivains

La maison d’édition Libri diffuse des ouvrages très critiques vis-à-vis du régime d’Orban. La grande question est de savoir si sa prise de contrôle peut empêcher la publication de ces livres à l’avenir. Le PDG du groupe Libri a assuré que la ligne éditoriale de la maison serait maintenue. Dans un entretien à un magazine économique, il a déclaré que le marché du livre était tellement diversifié que l’apparition de nouveaux titres ne changerait pas grand-chose à la situation actuelle.

Mais de nombreux intellectuels et écrivains sont inquiets. Dans une interview au magazine Courrier d’Europe centrale, l’écrivaine Krisztina Toth lance un cri d’alarme. Romancière et poétesse traduite dans plusieurs langues, Krisztina Toth rappelle que le gouvernement a déjà pris le contrôle des médias, de la recherche et de la science, puisque le gouvernement a supprimé l’indépendance des universités et de l’Académie des sciences. Pour l’écrivaine, l’entrée du gouvernement sur le marché du livre va déséquilibrer encore plus la culture et réduire la marge de manœuvre des petits éditeurs.

