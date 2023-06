Le Premier ministre chinois reçu par Scholz à Berlin dans un contexte délicat

Le nouveau Premier ministre chinois Li Qiang effectue son premier déplacement à l'étranger, qui l'a amené ces lundi et mardi 20 juin en Allemagne avant un passage par la France. Berlin et Pékin ont pu renouer, après la pandémie, avec les consultations gouvernementales réunissant des ministres des deux pays. Mais l'heure n'est plus aujourd'hui au seul développement des relations commerciales. La Chine est désormais perçue comme un concurrent et un rival.

Le Premier ministre chinois Li Qiang et le chancelier allemand Olaf Scholz, à Berlin, ce mardi 20 juin 2023. AP - Markus Schreiber

La conférence de presse des deux chefs de gouvernement s'est limitée à des déclarations. Les questions embarrassantes n'étaient visiblement pas les bienvenues. Des bémols étaient perceptibles. Le nouveau chef du gouvernement chinois, qui effectue son premier déplacement à l'étranger en Allemagne, a insisté sur le développement des relations économiques entre les deux pays. Les difficultés de Pékin expliquent cette insistance, l'Allemagne étant le premier partenaire commercial de la Chine en Europe. Berlin répète ne pas vouloir de découplage économique tant ce marché demeure important, mais une réduction des risques avec une diversification des partenaires est à l'ordre du jour. La nouvelle stratégie de sécurité nationale présentée la semaine dernière évoque une Chine « partenaire » mais qui « agit à l'encontre de nos intérêts et de nos valeurs ». Un message qu'a fait passer lundi le président Steinmeier. ► Lire aussi : L'Allemagne présente une première stratégie de sécurité nationale qui cible la Russie et la Chine Autant de déclarations qui passent mal à Pékin. « Je pense que la plupart des amis de l'industrie allemande ne verront pas la Chine comme un risque et n'accepteront pas une soi-disant "réduction des risques" ciblant la Chine », a dit Li Qiang dans son discours. Olaf Scholz a souligné que l'accès au marché chinois devait s'améliorer pour les Occidentaux, et a rappelé la nécessité pour les correspondants allemands de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Sur le sujet central du moment, la guerre contre l'Ukraine, le chancelier allemand a demandé à son homologue chinois de jouer plus fortement de son influence sur Moscou. ► Lire aussi : Le franc-parler de la cheffe de la diplomatie allemande à Pékin