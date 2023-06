Meloni à Paris avec Macron: «L'Italie et la France sont deux nations liées»

Giorgia Meloni est en France pour défendre le projet d'exposition universelle 2030 à Rome. Première visite de la présidente du Conseil italien de l'autre côté des Alpes. Elle a eu un entretien ce mardi 20 juin avec le président Macron, annoncé au dernier moment. L'heure est à la désescalade, après une série de crises entre les deux pays autour de l'immigration.

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le président de la République française Emmanuel Macron, ce mardi 20 juin 2023 à Paris.

Elle dirige le gouvernement italien depuis neuf mois, mais c'est la première fois qu'elle est reçue à Paris. Depuis mai dernier, l'heure est au dégel, entre Paris et Rome. Lors de la déclaration commune qui a précédé leur entretien, au palais de l'Élysée, Emmanuel Macron a insisté sur « ce rapport si unique qui existe entre l'Italie et la France ». C'est « cette amitié qui m'importe en premier lieu », a dit le chef de l'État.

L'Italie et la France ont des intérêts communs, sur le « pacte de stabilité » européen, qu'ils veulent renégocier à Bruxelles, ou encore concernant l'Ukraine, dossier sur lequel Giorgia Meloni a clairement pris le parti de l'Otan face à la Russie. Même sur la question migratoire, objet de toutes les tensions, la dirigeante italienne a besoin de la France pour obtenir la relocalisation des migrants arrivés sur son territoire.

De son côté, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a ainsi souligné le nécessaire « dialogue » entre ces deux pays frères : « L'Italie et la France sont deux nations liées, deux nations importantes, centrales, protagonistes en Europe, qui ont besoin de dialogue dans un moment comme celui-ci, car nos intérêts communs sont très convergents », assure la dirigeante issue du parti Fratelli d'Italia.

De fait, le président français a abordé ce lundi avec la Première ministre italienne le sujet qui, encore une fois, fâche entre Rome et Paris, à savoir la question migratoire. Emmanuel Macron a appelé à poursuivre la « coordination » bilatérale entre les deux pays sur le sujet, et a insisté sur le nécessaire « dialogue franc, ambitieux, exigeant » entre Rome et Paris, au-delà « des controverses, des désaccords ».

« Il faut être en mesure d'organiser plus efficacement l'asile et les migrations en Europe en étant fidèle à nos valeurs », a-t-il insisté, alors qu'en novembre, la France avait dénoncé le « comportement inacceptable » de l'Italie, qui refusait d'accueillir le navire humanitaire Ocean Viking et 230 migrants à son bord. Peu après son arrivée, Mme Meloni avait refusé. Paris avait laissé accoster le navire sur son territoire.

Il s'est ensuivi, dans les mois d'après, plusieurs échanges tendus entre le gouvernement italien et le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors que Mme Meloni avait déjà tenu des propos bien peu diplomatique sur la France et son histoire, son influence en Afrique, pendant la campagne des législatives. Finalement, les diplomates des deux pays se sont ensuite activés pour apaiser les tensions.

Emmanuel Macron avait été le premier dirigeant étranger à rencontrer la nouvelle dirigeante italienne à Rome, juste après son accession au pouvoir, pour un entretien informel, avec que les relations ne se dégradent. Politiquement, tout oppose Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Le président français est progressiste, pro-européen, tandis que la dirigeante italienne est issue d'un parti d'extrême droite.

Ce rendez-vous doit donc permettre de renouer le dialogue entre les deux dirigeants de deux pays intimement liés, à l'occasion de la candidature de Rome pour l'organisation de l'exposition universelle 2030, que Giorgia Meloni soutient ardemment, à l'inverse de la diplomatie française et d'Emmanuel Macron, qui lui privilégient le dossier de candidature de l'Arabie saoudite et du prince héritier Mohammed ben Salman (MBS).

