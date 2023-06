Ukraine: «Les troupes russes agissent mieux aujourd'hui qu'au début du conflit»

Entretien

Où en est la contre-offensive ukrainienne ? Depuis qu'elle a commencé, des deux côtés du conflit, les éléments d'information sont rares, parcellaires, et l'accès au terrain cadenassé. Pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, RFI a joint l'équipe de Volya, un groupe russe d'experts et consultants en risque habitués des terrains de conflit, animateurs de la chaîne Telegram du même nom. Entretien avec plusieurs de ses membres.

RFI : On connaît la consigne de silence passée côté Ukraine ; côté russe, on avait pris l'habitude de consulter les chaînes Telegram de différents groupes dits « patriotiques », de bloggeurs ou de « Voenkors », ces correspondants militaires russes embarqués avec l'armée au plus près des combats. Leurs analyses et commentaires, s'ils devaient être recoupés et vérifiés, étaient en tout cas une forme de fenêtre sur les événements et les débats au sein de l'armée, et des différents autres acteurs comme les volontaires et les groupes de mercenaires. On s'aperçoit depuis environ deux semaines que dans cet écosystème semi-médiatique, y a de moins en moins de contenus. Pourquoi selon vous cet espace est-il pour la première fois devenu presque silencieux ?

Volya : Presque tous les correspondants militaires ont quitté la zone de combat aux alentours des 5 et 6 juin derniers. Ils ont été soumis à une quarantaine pendant une semaine pour tenir leur rendez-vous avec Vladimir Poutine, et ensuite, beaucoup sont restés à Moscou et dans d'autres villes russes au lieu de repartir. Pourquoi ? À cause de la contre-offensive. Cela permet, de ce côté aussi du conflit, de contrôler ce qui est dit, c'est tout. Par ailleurs, certaines chaînes Telegram ont leurs sources parmi les officiers de l'armée, mais il s'agit généralement d'officiers de communication, donc ça ne peut pas être potentiellement de l'information brute à recouper. Vous avez peut-être observé que certains d'entre eux parlent toujours de localités héroïquement défendues. Leurs collègues ukrainiens ne sont pas pressés d'essayer de les démentir, car ils attendent en fait que l'offensive se poursuive, que la ligne de front recule encore davantage, avant d'affirmer la prise de ces lieux. Personne n'en parle et ne veut en parler. Les Ukrainiens n'en parlent pas, parce que c'est leur politique, et cela fonctionne. Les Russes ne parlent pas, parce qu'ils n'ont pas le droit.

Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a déclaré dimanche que l'objectif de « démilitarisation » de l'Ukraine était « largement accompli », puisque selon lui Kiev utilise désormais largement des armes occidentales. Qu'en pensez-vous ?

Il y a beaucoup d'armes occidentales, et elles jouent un rôle important. L'artillerie lourde qui a été fournie augmente certainement l'efficacité de l'armée ukrainienne. Mais sa principale force de combat est portée par les armes soviétiques, et surtout par celles qui ont été fabriquées sous l'URSS et sont restées en Ukraine, et un peu par celles envoyées par les pays de l'ex-bloc de Varsovie. Ces chars, canons, obus et avions sont activement utilisés aujourd'hui. Une grande partie des unités ukrainiennes utilisent de vieux canons soviétiques, et même des obus russes. Si nous parlons d'équipement, de chars, de véhicules de combat d'infanterie, de véhicules blindés, l'équipement soviétique représente environ 70% de ce qui est utilisé sur les champs de bataille et pour le transport. Il faut savoir que les chars ukrainiens T-64 sont les principaux chars de combat de l'armée ukrainienne. Il s'agit d'un vieux char soviétique. Mais il a été équipé d'un système de contrôle des tirs, d'un système de navigation et d'autres éléments avec du matériel français, américain et/ou israélien. Ainsi, les qualités de combat du char T-64, produit il y a plusieurs décennies, sont tout à fait à la hauteur du niveau moderne des chars russes T-72 et T-90.

Iriez-vous jusqu'à dire que les armes occidentales peuvent être décisives dans cette phase du conflit ?

Les véhicules blindés et les véhicules de combat d'infanterie américains et allemands jouent un rôle énorme et ont une grande capacité de protection des équipages. Si un obus frappe un véhicule blindé Bradley, par exemple, ou s'il heurte une mine, les soldats ne sont pas forcément immédiatement tués. Il peut y avoir des contusions, des blessures mineures, mais tout le monde reste en vie. Alors que les équipements soviétiques, lorsqu'ils sont touchés de la même manière, prennent feu et l'équipage meurt. Bien sûr, l'équipement occidental est formidable, mais pas autant que l'Ukraine le souhaiterait. C'est pourquoi je dis que nous ne pouvons pas affirmer que l'équipement occidental joue un rôle-clé direct, mais bien qu'il joue un rôle significatif. C'est le cas aussi évidemment avec les missiles, qui permettent des frappes très ponctuelles et très puissantes sur de longues distances, par exemple pour détruire des dépôts d'armes, des postes de commandement ou de communication. Et dans le cas de cet usage, l'armée russe a peu de moyens de contre-batterie.

On parle depuis très longtemps dans ce conflit du rôle des drones, mais il semble que dans ces derniers mois, leur usage soit devenu massif des deux côtés. Un « think tank » britannique écrivait à la mi-mai que dans les dix kilomètres des deux côtés de la « ligne 0 », il y avait en moyenne entre 25 et 50 drones de chaque côté, mais aussi que chaque partie en perd quotidiennement énormément. Quelle évaluation faites-vous de ce phénomène ? Quels types de drones et quelle répartition moyenne entre attaque et observation ? Entre petits drones à petits prix et drones sophistiqués ?

Oui, les drones sont activement utilisés par les deux parties, tant pour la surveillance que pour le combat. La partie ukrainienne ne les utilise pas plus souvent, et la partie russe a été en mesure d'augmenter son nombre de drones et leur efficacité en modifiant la structure et la manière dont ils sont utilisés. Les plus nombreux se trouvent dans le sud. Dans l'oblast de Zaporijjia, au sud-est de l'oblast de Donetsk, à l'est près de Bakhmut. La Russie dispose de beaucoup moins de drones que l'Ukraine sur une ligne qui va de Svatovo (dans la région de Louhansk) à l'oblast de Belgorod. Le conflit a en réalité débuté en 2014, et les deux parties ont très vite commencé à utiliser des drones civils – en bref, tout ce que l'on peut acheter sur le marché européen ou chinois, principalement pour la correction des tirs et la surveillance de l'ennemi. En d'autres termes, il s'agissait de petits drones fonctionnant dans un rayon de 30 à 40 kilomètres, et qui sont surtout nécessaires pour mener des opérations de reconnaissance, pour guider des tirs d'artillerie ou de mortier. C'est dès cette époque que les Ukrainiens et certaines composantes actuelles de l'armée russe, en particulier les milices locales dites « séparatistes pro-russes », ont acquis une expérience pratique de l'utilisation des drones à grande échelle.

Mais le ministère russe de la Défense et le complexe militaro-industriel n'étaient pas très intéressés par ce sujet, entre autres parce que trop bon marché pour les uns, et trop dépendants de l'entraînement des soldats pour les autres. Car pour les former spécialement à cet usage, il fallait changer le concept de commandement et de contrôle des troupes. Par conséquent, lorsque la campagne militaire actuelle a commencé, le 24 février 2022, il s'est avéré que les unités de l'armée régulière ne savaient pas comment utiliser les drones en masse, alors que les « milices pro-russes » de Louhansk et Donetsk, elles, savaient le faire de manière suffisamment efficace. Désormais, tout le monde a compris que les drones sont de bonnes armes, modernes, qui permettent d'avoir une certaine supériorité sur l'ennemi. La situation a commencé à changer. Une sorte de synergie s'est développée. Les autorités russes ont commencé à investir dans la production de masse de drones. Cela a commencé à l'automne dernier de manière très active. Il y a eu aussi des achats faits à d'autres pays comme l'Iran (NDLR : Téhéran a reconnu l'automne dernier avoir vendu des drônes « Shaheed » à Moscou, mais affirme l'avoir fait avant le début de l'offensive en Ukraine) ; il y a ceux fait via des entrepreneurs intermédiaires, il y a les collectes et des envois de drones civils via la population russe, et de l'autre côté, il y a une formation active à leur usage. Les Ukrainiens ont été confrontés dès novembre dernier au fait que leur avantage sur les drones était en train de disparaître. Et maintenant, ce combat se poursuit respectivement des deux côtés. Nous dirions qu’il y en a en moyenne entre vingt et trente drones sur chaque portion importante de la ligne. On peut donc dire qu'il existe aujourd'hui une certaine parité.

On a beaucoup entendu parler récemment du drone russe Lancet et de son efficacité, que pouvez-vous en dire ?

En ce qui concerne la production de drones russes, il convient de noter que les tentatives de l'Union européenne et des États-Unis de bloquer les livraisons de composants électroniques et de moteurs pouvant être utilisés dans ces drones ont échoué. Tout cela est activement acheté par le biais d'importations secondaires « grises » et arrive tranquillement dans la Fédération de Russie.

Dans cette phase de la contre-offensive, on lit de plus en plus, côté occidental, que l'armée russe démontre en ce moment qu'elle a beaucoup appris, notamment dans les manœuvres interarmes. Est-ce aussi votre analyse ?

Il y a une certaine dose d'exagération, mais nous ne pouvons pas manquer de noter que oui, spécifiquement dans le sud, les troupes russes agissent mieux aujourd'hui qu'elles ne le faisaient au début du conflit. Cela n'est pas seulement dû au fait que l'armée s'est améliorée et a acquis de l'expérience. C'est lié selon nous à la personnalité d'un général en particulier, qui a déployé des efforts incroyables pour que la défense russe au sud résiste aux premiers coups. Il s'agit du général Mikhail Teplinsky (le dirigeant des forces aéroportées, NDLR). Il a changé le système d'affectation des commandants, du niveau de la compagnie à celui de la brigade, en supprimant les officiers d'arrière-garde et en les remplaçant par des officiers ayant une expérience du combat. Il n'y avait pas assez d'officiers pour tout le monde, bien sûr. L'encadrement, c'est même le vrai talon d'Achille de l'armée russe, particulièrement en ce qui concerne les sous-officiers.

Mais dans les unités qui ont pu combattre, il y a eu des colonels, des majors et des capitaines. Reste que si l'efficacité a clairement augmenté, on ne peut pas dire que l'armée russe dans son ensemble soit devenue à 100% plus apte au combat, parce qu'il y a encore un grand pourcentage de personnes récemment mobilisées qui ne sont pas en mesure d'être compétentes. En fait, selon les unités, tout va plus ou moins bien. Aujourd'hui, nous constatons que ces unités mieux entraînées se trouvent dans les directions les plus dangereuses, ce qui leur permet parfois de remporter des succès ou, du moins, de ne pas subir des défaites importantes. Pour nous, le processus d'amélioration est encore en cours. La qualité de l'entraînement s'améliore, le nombre de vétérans expérimentés augmente. Mais il faudra encore un an et demi ou deux ans de conflit et un changement de paradigme dans la gestion de l'armée russe pour un changement profond.

D'ici au 1er juillet, tous les groupes opérant dans la zone dite de « l'opération spéciale » devront avoir signé avec le ministère de la Défense. Evgueni Prigojine, le patron du groupe Wagner, a fait savoir qu'il s'y opposait. Quelles sont selon vous les raisons de cette décision ?

Nous ne voyons pas du tout de politique là-dedans. Il s'agit d'une décision bureaucratique et en partie d'une décision militaire. Depuis l'année dernière, environ plus de 200 formations de toutes sortes se sont avérées être sous le contrôle militaire du ministère de la Défense. Il s'agit de bataillons de volontaires venus de diverses régions russes, dont les effectifs varient de dix à 200-300 personnes, de formations de volontaires recrutés par les entreprises Gazprom, Rosatom, Roscosmos, Rosneft, Rostec, etc. C'est un énorme flux de personnes passant par différents départements, différentes comptabilités et différentes conditions. C'est juste un grand désordre. Le ministère de la Défense ne savait pas très bien comment payer qui et quoi. La question des paiements est en effet très complexe, et il est apparu clairement qu'il n'existe tout simplement pas de système unifié de paiement. Les régions entretiennent parfois leurs bataillons, lesquels se battent aussi avec les équipements du ministère de la Défense. Et lorsqu'ils sont tués ou blessés, on ne sait pas très bien qui leur versera l'argent. Parfois, tout le monde paie : la région, la compagnie d'assurance et le ministère de la Défense. Parfois, seules les régions paient ; parfois, personne. Et tout ça a pris de l'ampleur. Le nombre de plaintes a augmenté. La paperasserie a pris de telles proportions qu'elle pourrait facilement submerger tous les fonctionnaires du ministère de la Défense.

La décision a donc été prise de mettre de l'ordre et de transférer tout le monde au ministère. Dans un premier temps, comme nous l'ont indiqué des sources au sein du ministère de la Défense, cette mesure ne s'appliquait pas au PMC Wagner, car ce dernier effectue des missions en Afrique et dans d'autres régions, sans être subordonné au ministère. Personne n'a retiré ce rôle à Wagner et personne n'allait donc le mettre sous tutelle. Prigojine a répondu assez sèchement à la question : « Allez-vous signer un contrat avec le ministère de la Défense ? » Mais cette réponse était dictée par la question elle-même. C'est-à-dire qu'on lui a demandé s'il signerait, et non pas si cela le concernait ou non. Il a donc répondu : « Je ne signerai pas. » Nos interlocuteurs au sein de la compagnie affirment qu'ils n'ont été informés d'aucune requête en ce sens. En d'autres termes, personne ne va les forcer à signer des contrats, personne ne va les obliger à entrer dans un cadre quelconque. Leur relation avec le ministère de la Défense ne change pas. Les mercenaires restent des mercenaires. Bien sûr, Evgueni Viktorovitch Prigojine est un grand « showman », et il aime faire du bruit. Nous avons tous vu et entendu beaucoup de vidéos et de déclarations, et nous en verrons encore beaucoup d'autres. Il aime cela, en sachant qu'il a le droit de faire beaucoup de choses.

Depuis une dizaine de jours est mis en avant l'usage qui serait fait par l'armée russe de « coupures humides », un dispositif défensif qui consiste à modifier le cours des rivières avec des inondations artificielles. Ce serait particulièrement le cas autour des villes stratégiques de Tokmak et de Melitopol, situées entre Zaporijia et la mer d'Azov. Est-ce que vous confirmez vous aussi cet usage, y compris dans ces zones ?

Oui, nous pouvons le voir. Cela a commencé il y a dix jours en effet, en utilisant le système d'irrigation des champs : des petites écluses, et de petits barrages. C'est tout à fait conforme au concept soviétique de combat défensif, et actuellement, des zones entières sont sécurisées de cette manière. En revanche, un problème est apparu : avec l'utilisation de l'engrais dans les champs, de l'eau contaminée s'est retrouvée dans les puits. Les soldats récupéraient déjà l'eau de pluie, ils ont pensé à tout. Mais il n'y a pas d'eau dans de nombreux logements. C'est une conséquence directe de ces tactiques.

