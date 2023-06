Droits à l'IVG: «Bienvenue dans l’enfer des femmes» en Pologne

Série

Depuis 2020, avorter est quasiment illégal en Pologne. La Cour constitutionnelle a réduit l’accès à l’IVG au point que 90% des avortements pratiqués jusqu'alors sont désormais illégaux. Fin mai 2023, une femme est morte dans un hôpital pour ne pas avoir eu accès à un avortement. Les militants pro-avortement se sont réunis mi-juin dans tout le pays pour lui rendre hommage.

De notre correspondant à Varsovie,

« Bienvenue dans l’enfer des Femmes ». C’est le message qu’Ania a écrit en gros sur une grande carte de la Pologne au milieu de la manifestation en hommage à Dorota, 33 ans, décédée dans un hôpital polonais fin mai. Elle en était à sa 20e semaine de grossesse. Elle a subitement perdu les eaux lors de son 5e mois, mais les médecins lui ont demandé de s’allonger, les jambes relevées et la tête en bas pendant trois jours. On lui a dit que les eaux pourraient revenir dans cette position. Le 24 mai, elle décède d’une septicémie. Elle est la sixième femme à mourir dans un hôpital à cause de l’interdiction quasi totale d’avorter en Pologne. C’est pour ça qu’Ania compare la Pologne à un enfer : « Ça fait plus de 100 ans que notre pays a des problèmes avec nos droits, et les choses ne changent pas », déplore-t-elle. Et la loi s’est durcie en 2020 et a réduit encore plus l’accès à l’IVG en Pologne.

Zochia a 18 ans et se bat pour le droit des femmes depuis qu’elle a 12 ans. Voir une sixième femme mourir en moins de trois ans dans un hôpital, parce qu’on refuse de la soigner, Zochia trouve ça effrayant : « J’ai écrit sur ma pancarte que j’ai peur, parce que j’ai vraiment peur de ce qu’il se passe ici. J’angoisse quant à mon futur. »

Provoquer une fausse couche à Dorota aurait pu éviter la mort par septicémie. « Les médecins attendaient probablement que le fœtus meure », a supposé l’avocat de Dorota dans la presse polonaise. « Ils sont partis du principe que tant qu’il n’y avait pas de menace imminente pour la vie de la mère, il n’y avait pas de raison d’interrompre la grossesse. » L’équipe médicale aurait préféré « préserver » la vie du fœtus tant qu’elle le pouvait plutôt que celle de Dorota.

C’est l’effet de dissuasion qu’a provoqué la modification de la loi, selon Elena Crespi, responsable du programme Europe de la Fédération internationale des droits de l’homme : « La menace des sanctions est tellement présente que des professionnels de la santé n’osent pas pratiquer des avortements par peur aussi de subir des conséquences légales, juridiques… » Depuis le durcissement de la loi en 2020, toute personne qui pratique un avortement sur une femme enceinte ou aide une femme à avorter risque jusqu’à trois ans de prison ferme, huit si le fœtus est viable. Malheureusement, selon Laura, présente dans la manifestation avec un gros éclair rouge peint sur la figure, symbole de la lutte féministe en Pologne, ces rassemblements ne font pas plier le gouvernement : « Bien sûr, quand je vois tous ces gens, je me sens plus puissante, affirme-t-elle. Mais, paradoxalement, je me sens aussi plus impuissante, parce que je vois que même s’il y a beaucoup de monde d’accord avec moi, rien ne change. »

Face à cette manifestation qui a rassemblé des dizaines de milliers de Polonais dans les rues du pays, le parti Droit et Justice, au pouvoir, a tout de même tenté de réagir et d’apaiser les tensions. Quelques jours après la grande manifestation, il a dit qu’il mettrait en place une équipe pour être sûr qu’aucune femme ne risque sa vie à cause d’une grossesse dans un hôpital.

Des paroles en l’air pour les associations qui arguent que c’est à cause de la loi que Dorota est morte, plus qu’à cause des médecins. Mais, le parti au pouvoir a bien l’intention de réduire le champ d’action des militantes pro-avortement.

Justyna Wydrynska, une première en Europe

Justyna Wydrynska, activiste à plein temps pour l’association Aborcyny Dream Team (« l’équipe de choc pour l’avortement »), a fait les frais de la restriction de l’avortement en Pologne. Elle et son équipe mettent en place des campagnes d’information sur l’IVG pour éduquer toute la Pologne sur le sujet. Notamment en tentant de venir en aide à des femmes en détresse, raison pour laquelle Justyna s’est retrouvée devant la justice. Elle a envoyé une pilule abortive à une jeune femme enceinte, dans une relation d’emprise. Une action illégale en Pologne, qui lui a valu 18 mois de travaux d’intérêt général au terme d’un procès politique très médiatisé.

Cette décision est érigée en exemple par la justice polonaise, qui envoie ainsi un message aux autres mouvements pro-avortement. Pour Elena Crespi, responsable du programme Europe de la Fédération internationale des droits humains, cette condamnation est révélatrice de la condition des femmes et de l’avortement en Pologne : « C’est le premier cas au sein de l’Union européenne où une activiste est condamnée pénalement pour avoir aidé une femme à exercer son droit fondamental à avorter. » Et elle sert d’exemple pour toutes celles qui voudraient l’imiter : « La juge qui a été désignée dans la condamnation de Justyna, le jour même, elle a été promue par le ministre de la Justice. ». Mais Justyna continue à se battre et revient même plus fort : « On est de retour et, début juillet, on va voyager dans toute la Pologne, se réjouit-elle. Sur les plages, notamment pour rencontrer les gens et les informer sur comment avoir accès à un avortement sûr en Pologne, de chez soi. »

Mais Justyna Wydrynska, qui se bat en Pologne depuis de nombreuses années, commence à voir que les difficultés polonaises s’exportent de plus en plus en Europe.

Un problème qui s’exporte

La militante polonaise ne le sait que trop bien : « Ils disent qu’ils ne veulent pas d’avortement dans le pays, mais ça ne fait pas disparaître l’avortement pour autant », constate-t-elle. « La Pologne exporte ses problèmes vers d’autres pays européens », poursuit Justyna. D’autres associations prennent alors le relais pour aider les Polonaises à avoir accès à un avortement sûr et légal dans des cliniques européennes. Comme le fait l’association Abortion Network Amsterdam qui, depuis 2020, a observé un afflux bien plus important des demandes polonaises : « Avant, on s’occupait de deux ou trois personnes par mois. Aujourd’hui, on dépasse les 100. » L’association les dirige notamment vers deux cliniques néerlandaises spécialisées dans les IVG jusqu’à 22 semaines de grossesses. C’est unique en Europe. Une planche de salut pour les Polonaises qui n’ont pas le droit d’avorter en cas de malformation du fœtus, explique Marina qui travaille avec Abortion Network Amsterdam : « Les anomalies fœtales sont généralement détectées après douze semaines, la plupart des pays environnants ne sont pas en mesure de s’en occuper, ce qui veut dire que nous sommes ceux qui vont prendre le relais. »

Mais, avec seulement deux cliniques qui proposent des interventions jusqu’à 22 semaines, il est de plus en plus difficile de trouver de la place : « Quand vous entrez dans la salle d’attente d’une de ces cliniques, vous avez beaucoup de Belges, de Français et d’Allemands » et donc des Polonaises, déplore Marina. « Et si la file d’attente s’agrandit, les chances d’obtenir de l’aide rapidement diminuent », continue Marina qui sait qu’une fois le délai des 22 semaines dépassé, il est presque impossible d’obtenir une IVG. Un problème européen qui touche aussi les réfugiées ukrainiennes qui ont fui massivement vers la Pologne depuis le début de la guerre. Un rapport du Centre pour les droits reproductifs met en lumière leur calvaire. Notamment sur l’accès à la contraception : elle est disponible sans ordonnance en Ukraine, mais très limitée dans leur nouveau pays d’accueil.

La FEDERA, la Fondation pour les femmes et le planning familial en Pologne, constate que « de nombreuses Ukrainiennes retournent chez elles, parce que dans leur pays l’avortement est légal et accessible ». Et c’est encore pire pour celles qui ont été violées par des soldats russes. Mateusz Biezunski travaille à plein temps pour la FEDERA. « Au début du conflit, on a reçu des femmes abusées sexuellement par des soldats russes, explique-t-il. On a pu aider certaines à avoir un accès à une IVG légale. » Mais, les autres ont fait demi-tour plutôt que de devoir témoigner devant un procureur polonais : « Beaucoup de réfugiées ont du mal avec le système local et avec la barrière de la langue, donc elles préfèrent retourner en Ukraine. » Une situation critique qui pourrait se débloquer lors des prochaines élections. Certains partis de l’opposition comptent bien faire marche arrière sur les restrictions à l’avortement dans le pays, mais beaucoup de propositions ne vont pas assez loin, selon les associations.

► Droits à l'IVG :

