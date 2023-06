Espagne: la présidente du Parti populaire en Estrémadure refuse de faire alliance avec Vox

Alors que la droite classique et la droite extrême font plutôt bon ménage dans la constitution des nouveaux conseils municipaux et assemblées régionales, au lendemain des élections locales du 28 mai, un conflit en Estrémadure a cassé cette belle entente. La présidente conservatrice Maria Guardiola a rompu l’alliance avec Vox, au motif que le parti extrême serait xénophobe, machiste et homophobe.

Santiago Abascal, chef du parti d'extrême droite espagnol Vox, dont le parti est pointé du doigt par la présidente du Parti populaire dans la région d'Estrémadure, Maria Guardiola. AFP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau « Je ne peux laisser entrer dans mon gouvernement ceux qui nient la violence machiste, déshumanisent les migrants et jettent à la poubelle la population LGTB+ » : Celle qui parle s’appelle Maria Guardiola. Elle est la présidente du Parti populaire, la droite conservatrice, en Estrémadure, une des régions les moins développées du pays. Elle a gagné les élections haut la main, mais, pour former le gouvernement régional, elle a besoin comme ailleurs dans le pays de sceller une alliance avec Vox. Or, elle s’y refuse. Elle estime que les positions de la formation extrême sont inacceptables, par exemple celle de stopper les subventions aux femmes victimes de la violence conjugale, d’en finir aussi avec les aides pour les migrants, ou encore de cesser les politiques en faveur de la population LGTB+. Ailleurs dans le pays, dans cinq grandes villes et dans la région de Valence, les dirigeants conservateurs ont accepté de composer avec cette radicalité, mais pas elle. Maria Guardiola a annoncé qu’elle ne se soumettra pas à l’injonction de son parti de chercher une alliance avec Vox. Et, elle a demandé la répétition des élections régionales. Nul doute que cette rupture entre droite classique et droite extrême en annonce d’autres. >> À lire aussi : Espagne: Pedro Sanchez se lance dans une rude bataille pour les législatives NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI