Naufrage de migrants en Grèce: les recherches de rescapés se poursuivent sans grand espoir

En Grèce, neuf Égyptiens, soupçonnés d'être des passeurs impliqués dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Grèce qui a fait au moins 82 morts et des centaines de disparus, ont été inculpés lundi 19 juin en fin de soirée pour « trafic illégal » d'êtres humains. Dans l’attente d’un futur procès, les neuf hommes ont été placés en détention provisoire. Une semaine après l'un des pires naufrages survenus en Méditerranée orientale ces dernières années, où en est-on des recherches de victimes ?

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

À l’heure actuelle, les espoirs de retrouver d'éventuels survivants sont quasi-nuls. Une frégate de la marine, un patrouilleur et quatre autres bateaux ont néanmoins poursuivi mardi toute la journée, pour le 7ᵉ jour consécutif, des recherches dans la zone du naufrage. Pour mémoire, 104 rescapés ont échappé à la noyade, tandis que trois nouveaux corps sans vie ont été découverts dans la journée de lundi et un autre encore hier mardi.

Les eaux de cette zone du naufrage, au large du Péloponnèse, sont parmi les plus profondes de la Méditerranée et il est donc très peu probable que l’on retrouve le corps des centaines d’autres disparus, qui se trouvaient, eux aussi, sur ce bateau de pêche surchargé, qui venait de Libye et faisait route vers l’Italie.

>> À écouter aussi : «Les moyens adéquats n’ont pas été déployés à temps», selon SOS Méditerranée

À la recherche de proches

Aujourd'hui, 86 survivants du naufrage se trouvent dans le camp de réfugiés de Malakasa, au nord d’Athènes. Le site lui-même n’est pas accessible à la presse, mais nous avons rencontré devant le camp hier mardi, Saber, un Pakistanais qui vit aujourd’hui en Italie.

Lui aussi poursuivait hier ses recherches, celles de son jeune cousin d’à peine 18 ans qui devait venir le rejoindre. Saber venait donc parler aux rescapés, en montrant notamment une photo sur son téléphone, celle de ce jeune cousin au visage juvénile, qui n’a aujourd’hui presque plus aucune chance de faire partie des survivants.

>> À lire aussi : Le Pakistan en deuil après le naufrage tragique de migrants en Grèce

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne