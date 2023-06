Pologne: retour de Jaroslaw Kaczynski au gouvernement dans le rôle de sauveur avant les législatives

Le parti Droit et Justice (PiS), le parti national conservateur, en appelle à son président de parti pour consolider le bloc de droit avant les élections. Jaroslaw Kaczynski revient au gouvernement dans le rôle de sauveur.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Il était parti il y a un an pour tenir le gouvernail de la politique du parti Droit et Justice au pouvoir. Un an plus tard, le voilà de retour. Jaroslaw Kaczynski devient vice-Premier ministre, derrière son protégé, le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Et, c'est pour renforcer la position du Premier ministre que Jaroslaw Kaczynski arrive.

On est à quatre mois des grosses élections en Pologne, et le parti au pouvoir est attaqué de tous les côtés. Au sein de la droite unie, les plus radicaux ne pardonnent pas à Droit et Justice les quelques petits compromis avec l’Union européenne. Et, de l’autre côté, l’opposition semble de plus en plus soutenue comme l’a prouvé la grande marche du 4 juin qui a réuni un demi-million de personnes dans les rues de Varsovie contre le gouvernement en place. S’ajoute à cela le vote en faveur de la très controversée commission contre l’influence russe, ou le décès de Dorota dans un hôpital du pays à cause des restrictions drastiques autour de l’avortement.

Jaroslaw Kaczynski, âgé de 74 ans, arrive donc pour éteindre les flammes. Mais c’est un personnage loin de faire l’unanimité. Beaucoup le voient comme un vieil homme, pas toujours pertinent dans ce qu’il dit, et connu pour ses sorties de routes. Il arrive tout de même au gouvernement avec une certaine aura, notamment sur les sujets de sécurité et de défense. Des sujets dont il s’occupera pendant quatre mois et qui pourraient faire gagner des voix au PiS lors des élections d’octobre.

