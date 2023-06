Ukraine: des familles plaident pour un accord avec la Commission internationale des disparus

Plusieurs dizaines de milliers d’Ukrainiens sont aujourd’hui disparus. Faits prisonniers ou tués, leur sort reste inconnu de leurs familles. À La Haye, la Commission internationale sur les personnes disparues, une organisation intergouvernementale qui depuis les guerres d’ex-Yougoslavie aide à retrouver et identifier les corps, a proposé sa coopération à Kiev. Un accord devrait être prochainement signé. Mais en attendant, sept femmes, membres d’ONG pour certaines d’entre elles, sont venus plaider pour une approche plus humaine et plus efficace de leur gouvernement.

Une mère ukrainienne montre une photo de son fils et de ses frères d'armes, tous portés disparus, lors d'un rassemblement à Kiev, en janvier 2023. AP - Bela Szandelszky

Avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas Sept femmes ont raconté leur propre combat et celui de milliers d'autres qui attendent et espèrent le retour de leurs proches disparus. Le plus souvent des hommes… Fils, pères et maris partis combattre, mais dont les proches sont aujourd'hui sans nouvelles. Ces sept femmes ont plaidé pour une approche plus humaine et plus efficace de la question des disparus. Et à l'instar d'Olena Bieliachkova, de l'ONG MIHR, elles demandent à leur gouvernement de passer un accord de coopération avec la Commission internationale des disparus. « Certaines personnes seront enterrées avec la mention "inconnu" parce que l'ADN de leurs familles ne sera pas dans le système. C'est une procédure qui est assez compliquée, qui dure longtemps. C'est pourquoi c'est très important pour nous d'avoir la coopération de la Commission. La Commission peut travailler sur les fosses communes, les personnes qui y sont enterrées et déterminer leur ADN pour être capable ensuite de les identifier ». En visio-conférence depuis Kiev, le ministre adjoint de la Justice a promis de faire avancer la signature d'un accord avec la Commission pour accélérer la recherche des disparus.