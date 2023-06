L'Ukraine réunit 60 milliards d'euros supplémentaires pour sa reconstruction

L'Ukraine et ses alliés tentent de réunir des financements pour la reconstruction du pays. Une conférence en ce sens se tenait depuis ce mercredi à Londres et jusqu'à ce soir. 60 milliards d'euros supplémentaires ont été débloqués.

Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, redresser l'économie ukrainienne et reconstruire le pays coûterait plus de 400 milliards de dollars, estime la banque mondiale. C'est le double du PIB de l'Ukraine avant la guerre. Alors, Kiev invite ses alliés et les entreprises privées à aider à reconstruire le pays dès maintenant. Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, l'a souligné en clôture de la conférence, où il était présent.

« Le redressement de l'Ukraine profitera non seulement à l'Ukraine, mais aussi à nos partenaires et alliés. Cela sera aussi un apport important pour l'économie européenne. Cela représente des opportunités et des perspectives supplémentaires pour les entreprises du monde entier. La reconstruction de l'Ukraine est le plus grand chantier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », explique-t-il.

50 milliards promis par l’Union européenne

L'Union européenne avait promis 50 milliards quelques heures avant l'ouverture de la conférence. 10 milliards supplémentaires ont été annoncés au cours de l'évènement, notamment de la part du Royaume-Uni, des États-Unis ou encore de la banque mondiale.

Une petite partie sera débloquée en urgence, le reste à moyen et long terme. Les autorités britanniques assurent aussi que 500 entreprises privées, d'une quarantaine de pays différents, se sont engagées à investir pour reconstruire le pays. Mais elles n'ont pas précisé pour quel montant.

Le chef du gouvernement ukrainien a aussi salué l'engagement de « presque tous les participants » à soutenir l'idée que la Russie devra « payer pour ses crimes et les destructions qu'elle a provoquées en Ukraine ». « Nous devons finaliser le mécanisme de compensation qui nous permettra d'utiliser les actifs russes gelés pour reconstruire l'Ukraine », a-t-il plaidé, alors que les discussions internationales achoppent toujours sur les dispositifs légaux.

Cette conférence de Londres avait pour but de mobiliser les fonds nécessaires pour la reconstruction de l'Ukraine à court et moyen terme, mais aussi d'appeler le secteur privé à contribuer, en mettant en place des mécanismes garantissant leurs investissements dans le pays, dont l'armée est toujours en pleine contre-offensive face aux forces russes.

