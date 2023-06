Aux Pays-Bas, une exposition jugée «afrocentriste» fait polémique en Égypte

Aux Pays-Bas, le musée national des antiquités de Leyde fait l’objet d’une véritable tempête de critiques venues d’Égypte à l’encontre d’une exposition temporaire sur l’influence de l’Égypte Antique, dans l’art de la diaspora africaine.

De notre correspondante aux Pays-Bas, Laure Broulard

Le centre d’archéologie de Leyde, qui détient l’une des plus grandes collections égyptiennes au monde, ne s’attendait pas du tout à une telle levée de boucliers. L’exposition, qui a ouvert ses portes en avril, n’a a priori rien de très controversé. Elle explore la manière dont l’Égypte des pharaons a été une source d’inspiration pour les artistes de la diaspora africaine. En l’occurrence, il s’agit principalement de musiciens afro-américains, comme Miles Davis ou Tina Turner, en passant par Rihanna. Les visiteurs peuvent y découvrir un portrait de Beyoncé en Néfertiti, ou encore des clichés de l’acteur Eddy Murphy en Ramsès II, mais aussi des accessoires ou des œuvres exprimant l’imaginaire et les fantasmes des artistes autour de la civilisation égyptienne. Pour les organisateurs de l'exposition, c'est une manière d’embrasser les cultures africaines.

La polémique enfle en Égypte

Mais, l'Égypte refuse que leur histoire soit assimilée aux cultures dites « noires ». Le pays s’identifie davantage au monde arabe et islamique qu’à l’Afrique, sur le plan culturel. Le pays voit d’un mauvais œil les théories selon lesquelles l’Égypte antique serait une civilisation noire. Ces théories sont au cœur d’une profonde querelle historiographique et anthropologique depuis des décennies, lancée notamment par l’historien Sénégalais Cheikh Anta Diop, pour qui les habitants de l’Égypte antique auraient eu la peau noire. Cette théorie est toujours controversée et n'a jamais été véritablement vérifiée, mais elle fait bondir une partie de la société et des autorités en Égypte. On pense par exemple à la récente polémique autour de la série Netflix sur la reine Cléopâtre, incarnée par une actrice noire, et qui a suscité de fortes résistances au Caire

Des archéologues néerlandais sanctionnés

Pour le musée de Leyde, la controverse est du même ordre Il faut dire que le titre de l’exposition « Kemet » se traduit littéralement par « terre noire ». Mais, pour le musée, cela ne fait pas référence à une couleur de peau puisque ce terme, utilisé par les Égyptiens de l’antiquité pour décrire leur pays, est en fait inspiré du limon noir que les crues du Nil déposaient tous les ans sur les rives du fleuve. Le limon noir était à l’origine de la richesse du pays.

Qu’à cela ne tienne, le musée se voit accuser de réappropriation culturelle et d’afrocentrisme. Des archéologues néerlandais se sont même vus officiellement interdire l’accès à la nécropole de Saqqarah, au sud du Caire, où ils mènent des fouilles depuis des années. Sur les réseaux sociaux, c’est une véritable pluie de commentaires critiques, parfois haineux et racistes qui s’est abattue sur la page Facebook du musée. Les organisateurs ont donc tenu à clarifier leur position sur le site internet. Pas question pour eux de modifier l’exposition, conçue avec rigueur scientifique, ni d’accepter toute forme de racisme ou de discrimination contre les noirs. Ils invitent plutôt les détracteurs à venir visiter le musée, afin d’ouvrir un débat constructif sur l’héritage de l’Égypte ancienne.

