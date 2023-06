En Ukraine, la contre-offensive peine face à une forte résistance russe

En Ukraine, la contre-offensive engagée il y a deux semaines est-elle est train d’avancer ou bien de patiner ? La question se pose alors que pour le moment seulement une dizaine de localités ont été reprises par les forces de Kiev.

Avec notre correspondant en Ukraine, Stéphane Siohan

« Certaines personnes pensent, qu’il s’agit d’un film hollywoodien et attendent des résultats immédiats, or ce n’est pas le cas », c’est ainsi qu’a commenté le président Volodymyr Zelensky, les efforts de contre-offensive, alors qu’une partie de l’opinion occidentale s’alarme du manque de résultats immédiats de l’opération ukrainienne.

Les combats se poursuivent, de manière virulente, au sud, dans la région de Zaporijia, mais aussi dans le Donbass, partout les forces russes semblent opposer aux Ukrainiens une résistance forte.

Seulement, il faut garder en mémoire que les opérations pour la reconquête des régions de Kherson et de Kharkiv avaient débuté à l’été 2022, et qu’elles avaient duré plusieurs mois avec beaucoup d’incertitudes et également de pertes du côté ukrainien.

Actuellement, les forces ukrainiennes, une nouvelle fois, mais dans un contexte sans doute encore plus difficile, sont en train d’essayer de toucher la logistique russe, à l’arrière du front.

La saison estivale et la pression occidentale pousse à des opérations offensives, mais il est quasiment certain que les Ukrainiens jouent la montre avant d’obtenir des partenaires occidentaux les moyens aériens pour tenter de porter l’estocade.

