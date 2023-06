L'UE tente d'imposer des solutions de sortie de crise entre le Kosovo et la Serbie

L’installation de quatre maires albanophones issus d’élections boycottées par la population serbe dans le nord du Kosovo continue de nourrir les tensions ravivées la semaine dernière par l’arrestation de gardes-frontières kosovars en Serbie. Dans ce contexte, l’Union européenne (UE) tente d’imposer ses solutions de sortie de crise, mais n’a pas réussi à forcer les deux dirigeants à se rencontrer lors de leur venue à Bruxelles ce jeudi 22 juin.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

L’Union européenne avait demandé au président serbe Aleksandar Vucic et au Premier ministre albanais Albin Kurti de venir à Bruxelles sans conditions. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a passé quatre heures au total avec le président serbe et le Premier ministre kosovar, mais séparément. Aleksandar Vucic et Albin Kurti continuent de s’accuser mutuellement d’attiser les tensions dans les quatre municipalités serbes du nord du Kosovo.

« De nettes attentes »

Le chef de la diplomatie européenne leur a présenté ce qu’il appelle « de nettes attentes » de l’Union, façon polie de ne pas dire « exigences ». Borrel demande tout d’abord que les maires albanophones contestés trouvent d’autres lieux de travail que les mairies assiégées par les manifestants serbes et qu'ensuite, ceux-ci se retirent, en même temps que la police kosovare.

« Cœur de la solution »

Surtout, l’Europe veut un retour aux urnes. « C’est ici que réside le cœur du problème et le cœur de la solution : des élections anticipées. De nouvelles élections dès que possible dans les quatre municipalités avec la participation inconditionnelle des Serbes du Kosovo. Au moins, nous nous sommes mis d’accord sur ce besoin de nouvelles élections et avons discuté en détail des modalités pour y parvenir », a affirmé Josep Borrel.

Mais sans engagements fermes de Belgrade ni de Pristina, l’Union européenne va peut-être devoir envisager des mesures coercitives.

