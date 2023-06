Les Pays-Bas vont fermer les vannes du plus grand gisement de gaz d'Europe en octobre

Aux Pays-Bas, c’est le plus grand gisement de gaz en Europe. Après des années de mobilisation, les autorités hollandaises ont décidé ce vendredi de fermer les vannes du champ pétrolier de Groningue, à partir du 1er octobre. Cela malgré les tensions provoquées par la guerre en Ukraine sur le marché européen de l'énergie.

La mobilisation des riverains du champ gazier de Groningue aura fini par payer. Depuis près de 20 ans, ils vivent des tremblements de terre à répétition, qui endommagent leurs maisons et perturbent les activités agricoles notamment. Des secousses qu'ils attribuent à l'exploitation gazière opérée depuis les années 1960 dans la région.

Les séismes vont continuer dans les années à venir, a reconnu le secrétaire d'État hollandais aux mines, Hans Vijlbrief. Mais la source du malheur des habitants sera fermée à partir du 1er octobre, a annoncé ce membre du gouvernement hollandais. Le gisement est exploité par les géants Shell et Exxon Mobil, qui ont une participation égale dans la NAM, société responsable de l'extraction du gaz de Groningue depuis le début des années 1960. Il est resté en exploitation plus longtemps que prévu, notamment à cause de la guerre en Ukraine, qui a provoqué de fortes tensions sur les marchés de l'énergie depuis février 2022.

Une année supplémentaire d'exploitation ?

Faute de gaz russe, les autorités n'excluent pas de puiser dans le gisement pendant une année supplémentaire. Mais seulement dans des cas exceptionnels, comme une pénurie de gaz ou une très forte vague de froid. Au-delà du 1er octobre 2024, la fermeture du gisement sera totale et définitive, assure le gouvernement.

Dans un premier temps, en 2018, les Pays-Bas avaient annoncé vouloir fermer le site d'exploitation en 2030. En mars, la directrice sortante de Shell Pays-Bas, Marjan van Loon, a déclaré que le gouvernement néerlandais devait fermer le gisement de gaz cette année. En février dernier, un rapport d'une commission parlementaire a incriminé le gouvernement néerlandais pour avoir failli dans sa gestion du dossier de l'extraction du gaz dans la région de Groningue. La commission d'enquête note que le gouvernement a une obligation morale de remédier à la situation à Groningue, où de nombreuses habitations ont subi des dommages considérables.

