«Midsommar», la fête préférée des Suédois qui marque le solstice d'été

Reportage

Aujourd’hui, les Suédois célèbrent leur fête préférée, la plus importante de l’année : « Midsommar », le solstice d’été qui ne tombe pas forcément le 21 puisque c’est toujours le vendredi. Tout le monde s’échappe à la campagne en famille et entre amis, pour célébrer le jour le plus long de l'année et la nature.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

À Grinda, l’une des 30 000 îles que compte l’archipel de Stockholm, ils ont planté la tente dès hier soir, dans cette grande prairie entourée de vieux chênes. « J’aime tout ici : la nature, être loin dans l’archipel, la lumière presque toute la nuit. On célèbre l’été parce que ça ne dure pas longtemps en Suède ! », explique Alexandra, une serveuse de Stockholm qui vient fêter « Midsommar » ici avec ses enfants et deux couples d’amis depuis cinq ans. « Beaucoup de gens ont une maison de vacances, mais pas nous, donc c’est génial de venir ici, on rencontre des gens, c’est vraiment très amusant : on fait des danses bizarres », raconte la jeune femme.

Danses et odes à la nature

Le moment des danses et des odes à la nature, c’est la partie préférée de Marra, dont le corps est tatoué d’oiseaux. « On danse autour de cet immense et magnifique mât en bois recouvert de fleurs, ça sent tellement bon ».

Un peu plus loin, Markus, a amarré son petit voilier dans la crique, et ne manquera pas aujourd’hui de s’adonner à un vieux rite païen, censé porter bonheur en amour. « Il faut ramasser sept types de fleurs différentes et les mettre sous son coussin. Il n’y a plus beaucoup de gens qui le font, ils fabriquent plutôt des couronnes avec, à porter sur la tête.. C’est quand même une belle tradition », détaille-t-il.

Dans sa glacière, on peut trouver du hareng mariné, des œufs, beaucoup de fraises et presque autant d’alcool.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne