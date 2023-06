Près de 350 migrants secourus au larges des Canaries au lendemain d'un naufrage meurtrier

Les autorités espagnoles ont annoncé, ce jeudi 22 juin, avoir secouru au moins 350 migrants au cours des dernières 24 heures dans cinq embarcations dérivant au large de l'archipel des Canaries, au lendemain d'un naufrage qui a fait au moins deux morts.

Publicité Lire la suite

« Durant la nuit, les services d'urgence ont pris en charge 114 migrants qui voyageaient à bord de deux embarcations secourues » par les sauveteurs en mer espagnols, ont indiqué sur Twitter les services d'urgence des Canaries, archipel situé dans l'océan Atlantique, au large des côtes nord-ouest de l'Afrique.

Ces migrants ont été pris en charge sur l'île de Lanzarote et sur celle de Grande Canarie où « un bébé et sa mère (ont été) transférés à l'hôpital pour des pathologies légères », ont-ils ajouté. Une troisième embarcation a été secourue à l'aube et ses 54 passagers ramenés vers Lanzarote, a indiqué ensuite la même source.

Deux autres embarcations ont été secourues dans l'après-midi, a précisé à l'AFP une porte-parole du service espagnol de sauveteurs en mer. La première a été repérée au large de l'île d'El Hierro, avec à son bord 121 personnes dont six femmes et quatre enfants, venant principalement de pays d'Afrique subsaharienne. La deuxième, un bateau pneumatique, à environ 13 kilomètres de l'île de Grande Canarie, avec 61 personnes à bord.

Cinquante migrants marocains toujours portés disparus

Ces nouveaux sauvetages interviennent au lendemain d'un naufrage meurtrier à environ 160 km des côtes de l'île de Grande Canarie. Les sauveteurs en mer espagnols, qui avaient annoncé initialement avoir repêché le corps d'un mineur, ont indiqué à l'AFP avoir localisé un autre corps, celui d'un homme.

Quelque 24 personnes ayant été secourues mercredi par les autorités marocaines ont été amenées au Maroc, selon une porte-parole des sauveteurs espagnols, qui a assuré n'avoir aucune information sur des disparus suite à ce naufrage.

Une cinquantaine de migrants marocains sont toujours portés disparus depuis plus de dix jours au large du sud du Maroc, après avoir tenté de rallier l'Espagne à bord d'une embarcation clandestine. Ces migrants, au nombre de 51, « étaient censés prendre une embarcation de migration clandestine au large d'Agadir à destination des îles Canaries le dimanche 11 juin à l'aube, d'après les informations dont nous disposons », a déclaré à l'AFP Amine Aharrouy, membre de la famille d'un des migrants.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne