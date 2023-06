Écosse: le parti nationaliste SNP réaffirme sa stratégie pour quitter le Royaume-Uni

En Écosse, le parti nationaliste SNP tient, ce samedi 24 juin, sa convention sur l’indépendance. Entre les affaires judiciaires de malversations financières et la démission de sa cheffe, Nicola Sturgeon, en février 2023, le parti doit réaffirmer sa stratégie pour quitter le Royaume-Uni. Le nouveau leader du SNP, Humza Yousaf a ouvert les débats.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Au pouvoir à Édimbourg depuis 2007, le SNP n’est pas parvenu à l’indépendance écossaise. Et doit maintenant faire face à des soupçons de corruption et un manque de leadership.

L'été du ralliement

Alors cet été sera celui du ralliement, annonce le nouveau Premier ministre, Humza Yousaf : « Les activistes du SNP entameront une campagne estivale sur les opportunités de l’indépendance. Il y aura une série d’assemblées régionales. À la fin de l’été, nous nous rassemblerons à nouveau, mais pas dans un centre des congrès : le 2 septembre, (nous) remplirons les rues d’Edimbourg avec une marche et un rassemblement pour une Écosse indépendante au sein de l’UE. Faisons de ce meeting le plus grand que notre cause ait jamais vu ! »

Compte à rebours lancé

Car le compte à rebours est lancé : les prochaines législatives britanniques se tiendront l’année prochaine. Et Humza Yusaf les considère déjà comme un référendum de facto : « Cette élection nous offre l’opportunité de sortir du blocage. Sur la première page, la première ligne de notre programme, je propose : "votez SNP pour que l’Ecosse devienne indépendante". Et si le SNP remporte ces élections, alors le peuple aura parlé. »

En cas de majorité en 2024, le SNP exigera des négociations avec Londres; Édimbourg a toujours affirmé sa volonté de faire sécession par des voies légales.

À lire aussiRoyaume-Uni: brève arrestation de Peter Murrell, mari de l'ex-Première ministre écossaise

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne