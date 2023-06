Législatives en Grèce: la droite largement favorite d'un scrutin sans grand suspense

En Grèce, un mois après un premier scrutin législatif remporté par la droite actuellement au pouvoir, mais sans majorité absolue, les électeurs grecs sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche 25 juin. Entre-temps, la loi électorale a changé, et le scrutin se déroule à la semi-proportionnelle avec un bonus de sièges au Parlement pour le vainqueur.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Alors que les derniers meetings électoraux se sont achevés vendredi soir, la victoire semble donc d’ores et déjà promise aux conservateurs, qui ont triomphé, fin mai, avec quelque 20 points d’avance. À gauche, après la déroute du premier scrutin de mai, Alexis Tsipras a martelé que son parti était toujours présent, prêt à la victoire. En réalité, la large défaite a fait perdre à Syriza son statut de « vote utile » à gauche, les voix en sa faveur ont donc toutes les chances de s’émietter encore davantage ce dimanche.

« Il est impératif de se relever »

« Il est permis de tomber, dit l'adage, il est impératif de se relever. Et nous sommes déjà debout. Nous sommes déjà debout et nous le serons pour défendre nos valeurs, nos principes, nos idéaux. Pour mener ce combat qui est plus précieux, plus crucial, plus utile que tout autre combat », a assuré Alexis Tsipras.

À Athènes, chez les conservateurs, le dernier meeting face au Parlement avait lui déjà des accents de discours de victoire. « La Grèce est en bleu et restera en bleu parce que le bleu est la couleur de notre drapeau, la couleur du ciel, la couleur de la mer, c’est la couleur de la Grèce ! », a lancé le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis.

Envolées lyriques

La droite grecque peut bien s’offrir quelques envolées lyriques, elle sait d’ores et déjà qu’une large victoire lui est promise et qu’elle devrait conserver le pouvoir pour quatre ans de plus.

