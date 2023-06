Marche des fiertés: en Pologne, le difficile combats des LGBT+ pour l'égalité

Des centaines de milliers de personnes sont attendues aujourd'hui dans les rues de Paris, mais aussi à Sarajevo, Lisbonne, Édimbourg ou Mexico pour la marche des fiertés. Si la France fête cette année les dix ans de la légalisation du mariage pour tous, ce n'est pas un acquis dans de nombreux autres pays, y compris en Europe. La Pologne est régulièrement accusée par l'Union européenne et les ONG de défense des droits humains de négliger leurs droits.

C'est une marche des fiertés que Bart Staszewski n'oubliera pas. En 2019, il participe à l'événement dans la ville de Bialystok dans l'est de la Pologne, quand le défilé est attaqué par un groupe d'extrême droite. « Une de mes meilleures amies était en fauteuil roulant. Et les hooligans l'ont visée, lui ont jeté des pierres et des pétards », explique ce militant et documentariste polonais, qui a régulièrement été menacé et attaqué pour son engagement.

Menaces

L'année d'avant, l'organisation de la première « pride » dans sa ville natale de Lublin, dans le sud-est, lui avait déjà valu des menaces. « On a tous souscrit à une assurance ce jour-là. On avait reçu des menaces en ligne, des gens nous avaient envoyé des mails disant qu'un camion allait venir nous rouler dessus et nous tuer ».

La même année, des collectivités locales polonaises se déclarent « zone libre d'idéologie LGBT ». Une mesure symbolique indiquant que les LGBT n'y sont pas les bienvenus. Bart décide de coller des affiches à l'entrée de ces villes. Ses actes sont médiatisés et dénoncés par l'extrême droite et le gouvernement polonais.

« J'ai vécu le pire »

« Pendant deux semaines, j'ai vécu le pire, j'avais peur de sortir de chez moi aller acheter du pain. J'avais peur que quelqu'un me tue ou me fasse du mal ». Avec les prochaines élections législatives prévues en fin d'année, le militant redoute que les partis d'extrême droite instrumentalisent la question des droits LGBT+.

