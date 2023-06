Rébellion de Wagner: Kiev annonce de nouvelles offensives et des avancées dans l'Est

En Ukraine, la guerre a continué ce samedi 24 juin, alors que la rébellion en Russie des paramilitaires de Wagner était au centre des attentions. Le pouvoir russe affirme ce soir qu'il atteindra tout de même ses objectifs dans le pays, tandis que l'Ukraine annonce des avancées dans plusieurs directions du front Est.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

À Kiev, cela a été une journée de guerre comme les autres depuis bientôt un an et demi. Une journée de montagnes russes émotionnelle, et une journée qui a commencé par des bombardements. Un missile russe intercepté sur Kiev la nuit dernière s'est abattu sur un immeuble et a fait 3 morts et 11 blessés. La guerre continuait pendant que les événements se déroulaient à Rostov-sur-le-Don, et puis en direction de Moscou.

Le coup de force de Wagner se produit à un moment où l’Ukraine est en pleine contre-offensive pour reconquérir ces territoires. Les Ukrainiens peuvent-ils espérer que cela joue en leur faveur ? Et ce, dans la mesure où l'on imagine qu'un certain flottement, c'est le moins qu'on puisse dire, voire un désordre doit régner côté russe ? C'est une des questions qui s'est posée pendant la journée, notamment au moment où l'on se demandait si la milice Wagner allait retirer des troupes du Donbass pour les faire venir sur la Russie. Finalement, les troupes d'Evguéni Prigogine repartent de Rostov-sur-le-Don et rentrent dans les casernes ou sur les bases militaires ses soldats.

Il est fort à parier que les Ukrainiens vont profiter de cette période de flottement pour avancer les pions. Et d'ailleurs, la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Hanna Maliar, a annoncé en début de soirée un début de contre-offensive à grande échelle vers les localités d'Orikhovo-Vassylivka, Bakhmout, Bohdanivka, Iaguidné, Klichtchiïvka, Kourdioumivka. Il semble que l'armée ukrainienne soit en train de pousser sur plusieurs axes à l'Est et au sud du pays, samedi.

Les hostilités vont continuer. Pour l'état-major ukrainien, la guerre continue et ce qui se passera au Kremlin se décidera sans doute sur la ligne de front, sur le champ de bataille.

À lire aussiRébellion de Wagner: Kiev observe attentivement la situation en espérant en tirer profit

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne