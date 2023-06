Rébellion de Wagner: Kiev observe attentivement la situation en espérant en tirer profit

Les développements de la rébellion de Wagner en cours en Russie sont suivis de très près en Ukraine, car les conséquences sur le terrain, en pleine contre-offensive, pourraient être importantes. Alors une bonne partie de la nuit, de nombreux Ukrainiens sont restés suspendus aux réseaux sociaux. Ce samedi matin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a estimé que la mutinerie armée du groupe Wagner illustrait la faiblesse de la Russie, un pays plongé dans « le mal et le chaos ».

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

À Kiev, au plus haut de l’État et de l’armée, on observe de très près ce qui est en train de se passer ce matin à Rostov-sur-le-Don, qui est le QG de l’armée russe à l’arrière des opérations en Ukraine. Il est certain que l’armée ukrainienne utilisera toute opportunité pour utiliser les troubles en Russie à son propre avantage au sud et à l’est de l’Ukraine. « La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse totale », a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux ; « il est tout aussi évident que l'Ukraine est capable de protéger l'Europe contre une contamination par le mal et le chaos russe » a poursuivi M. Zelensky.

Ce samedi matin, une émoticône pourrait résumer l’humeur des Ukrainiens, celui du « pop-corn ». En tout cas, le symbole est largement utilisé sur les réseaux sociaux pour décrire l’amusement certain des internautes ukrainiens devant le spectacle assez hallucinant offert en Russie qui fait quasiment de Evguéni Prigojine, une sorte d’allié très circonstanciel des Ukrainiens.

D'autres institutions y sont allées de messages sibyllins sur Telegram et Twitter. Ainsi, le numéro deux de l’État, Andriy Yermak a posté un message juste orné de deux grands yeux qui bougent de gauche à droite. Le ministre de la Défense a lui tweeté en soirée trois mots en anglais « We are watching » (nous regardons).

De manière générale, les commentaires ukrainiens sont très sarcastiques, car pour une partie grandissante de l’opinion publique, la guerre doit se terminer non pas seulement par la victoire de l’Ukraine, mais avec un effondrement du régime de Vladimir Poutine. On n’en est pas encore là bien sûr, mais durant la nuit, Kyrylo Boudanov, le puissant chef des renseignements militaires ukrainiens, a écrit sur Telegram que « les factions russes rivales avaient commencé à se dévorer entre elles pour le pouvoir et l’argent et que la fragile dictature de Poutine était en train de tomber ».

Conflit en Ukraine: discrète réunion pour la paix au Danemark Ce samedi, le Danemark accueille une très discrète réunion organisée par l'Ukraine et rassemblant plusieurs pays, y compris certains restés neutres après l'invasion russe, pour discuter des moyens de parvenir à une « paix durable ». Si la diplomatie danoise observe un silence absolu sur cette rencontre, un haut responsable américain a indiqué que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, y participerait. « Le Danemark a gracieusement accepté d'accueillir cette réunion à Copenhague », a indiqué cette source à l'AFP. À côté de représentants de pays qui soutiennent l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022, l'Union européenne envoie elle aussi des hauts responsables avec comme objectif d'apporter à Kiev le soutien de pays encore neutres dans ce dossier. « En ce moment même, Celso Amorim (conseiller du président en matière de politique étrangère, NDLR) se trouve à Copenhague où il participe à une réunion avec plusieurs autres pays pour tenter d'entamer des discussions de paix », a déclaré le président brésilien Lula da Silva lors d'une conférence de presse, ce samedi matin. Le directeur général des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, Zane Dangor, sera également de la partie, a de son côté précisé Clayson Monyela, porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères. Citant des sources proches du projet, le Financial Times a indiqué que la réunion pourrait aussi inclure des responsables de la Turquie, membre de l'Otan qui a gardé de bonnes relations avec le Kremlin. Inde, Brésil et Afrique du Sud font partie du bloc des Brics aux côtés également de la Chine et de la Russie, et aucun des trois n'a adhéré aux sanctions occidentales contre Moscou. (Avec AFP)

