Football: accusé de viol et tentative de viol, Benjamin Mendy est de nouveau face à la justice

Le club de Manchester City « libère » son défenseur Benjamin Mendy. L’international français était suspendu depuis l’été 2021 et sa mise en examen pour viols et agressions sexuelles. Il a depuis été acquitté en janvier. Mais il affronte à partir de ce lundi 26 juin un nouveau procès.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Benjamin Mendy va devoir répondre d’un viol qui se serait produit en octobre 2020 et d’une tentative de viol, en octobre 2018. Le procès à la cour de Chester, au nord-ouest de l’Angleterre, doit durer deux à trois semaines.

C’est la deuxième fois que ces faits seront soumis à considération par la justice. Lors du précédent procès, qui avait duré d’août 2022 à janvier 2023, les membres du jury n’avaient pas réussi à atteindre un consensus après six semaines de délibérés. Ils avaient en revanche acquitté l’international français de six viols et d’une agression sexuelle.

L’avocate du footballeur a évoqué « l’impatience » de celui-ci : « Il a hâte de laver son nom et de reconstruire sa vie ». Benjamin Mendy, qui n’a plus joué pour Manchester City depuis sa mise en examen, comparaîtra seul ce lundi.

Lors de son premier procès, il était accompagné de son ami Louis Saha Matturie, lui aussi accusé de viols et d’agressions sexuelles. Lui aussi doit faire face à un nouveau procès, pour six chefs d’accusation. Ce sera en septembre.

À lire aussiFoot: le Français Benjamin Mendy déclaré non-coupable de six viols

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne