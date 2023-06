Turquie: malgré l'interdiction, la Marche des fiertés LGBT+ a eu lieu à Istanbul

REPORTAGE

En Turquie, pays à large majorité musulmane, l’homosexualité n’est pas interdite mais la situation des minorités sexuelles y est de plus en plus précaire. Avec la réélection du président Recep Tayyip Erdogan le mois dernier, la communauté LGBT+ craint une vague de répression inédite. La Marche des fiertés prévue ce dimanche 25 juin à Istanbul a été interdite et réprimée par la police, comme chaque année depuis 2015. Mais un défilé a tout de même eu lieu.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Quelques centaines de manifestants brandissant des drapeaux arc-en-ciel, dont 200 dans le quartier huppé de Nisantashi, ont marché sans heurts. Ils ont évité l'emblématique place Taksim, autrefois haut lieu de la contestation à Istanbul, bouclée dès le matin.

Le lieu du rendez-vous est donné quinze minutes avant. La marche dure cinq minutes. Pourtant, Deniz tenait à être là avec ses paillettes sur les joues et son drapeau arc-en-ciel. « On n’a pas le choix ! Si on abandonne la rue, on abandonnera le reste. On ne renoncera ni à nos rues, ni à notre identité, ni à nos libertés ! », dit-il.

Discours officiel violent envers les LGBT+

Le discours officiel est de plus en plus violent à l’égard des LGBT+. Pendant sa campagne électorale, le président Erdogan les a qualifiés de « pervers », les comparant à la « peste » et à un « poison » pour la famille turque. Anjelik, militant transféministe : « Le populisme de droite qui se répand dans le monde tente d’imposer une certaine image de la famille et un certain mode de vie, et c’est aussi ce qu’on vit en Turquie, comme en Hongrie, en Russie ou ailleurs. Les pouvoirs inventent une autre réalité et s’en prennent à nous pour consolider leur base. »

Aux dernières élections, Recep Tayyip Erdogan a fait alliance avec deux partis islamistes qui réclament l’interdiction des associations LGBT+. « Ce serait la porte ouverte à l’interdiction de toutes les ONG – LGBT ou pas – qui militent pour les libertés et la démocratie. Mais qu’ils ferment une association, nous en créerons dix ! », poursuit Anjelik. Pour interdire les associations LGBT+, le pouvoir envisage de passer par une révision constitutionnelle qui serait adoptée au Parlement ou par référendum.

Les organisateurs ont rapporté une quarantaine d'interpellations dès le début des rassemblements, mais ce nombre n'a pas été confirmé de source officielle. L'an dernier, plus de 200 personnes avaient été arrêtées. Depuis un spectaculaire défilé qui avait réuni plus de 100 000 personnes à Istanbul en 2014, les autorités turques ont progressivement banni la Marche des fiertés, avançant des raisons de sécurité. L'homosexualité, dépénalisée en Turquie depuis le milieu du XIXe siècle (1858), reste largement soumise à l'opprobre sociale et en butte à l'hostilité de l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir.

