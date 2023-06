Allemagne: l'extrême droite remporte pour la première fois un arrondissement

Dix ans après sa création, le parti d'extrême-droite allemand AfD a engrangé dimanche un succès important en remportant pour la première fois une élection dans un arrondissement (Landkreis) en Thuringe. Le candidat du mouvement a obtenu près de 53% des voix contre son concurrent chrétien-démocrate soutenu par tous les autres partis.

Les membres de l'AfD, Bjorn Hocke (à g.), le patron du parti en Thuringe et Tino Chrupalla (à dr.) entourent Robert Sesselmann qui a remporté l'arrondissement de Sonneberg, le 25 juin 2023.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Ça n’était qu’un début » : le président de l’AfD Tino Chrupalla s’est félicité du succès de son candidat dans l’arrondissement de Sonneberg. Björn Höcke, le patron du parti en Thuringe, mis sous surveillance par les renseignements généraux comme l’ensemble du mouvement dans ce Land, évoque déjà un « tremblement de terre » pour les trois élections régionales à l’Est de l’an prochain.

Pour la première fois depuis la fondation de la République fédérale d’Allemagne, en 1949, l’extrême droite va diriger un Landkreis (arrondissement).

Premier parti

Dans les sondages, l’AfD est le premier parti aujourd’hui dans cette partie de l’Allemagne. Ce premier succès lors d’une élection locale est d’abord symbolique dans le deuxième plus petit arrondissement d’Allemagne. Créé il y a dix ans, le mouvement d’extrême-droite a remporté des victoires au poids plus important puisqu’il est présent dans toutes les diètes régionales allemandes, au Bundestag et au Parlement européen.

Mais cette victoire locale que le parti a sue mettre en scène avec succès constitue un électrochoc alors que l’AfD atteint des scores historiquement élevés dans les sondages à près de 20%. « Signal d’alarme », « journée noire pour la démocratie » sont des mots qui reviennent souvent dans les nombreuses réactions. Le président de la communauté juive allemande Josef Schuster a estimé que « Chaque électeur de l’AfD n’est pas un extrémiste, mais ce parti comme son candidat le sont clairement ».

À lire aussiAllemagne: le parti d'extrême droite AfD au même niveau que le SPD d'Olaf Scholz dans les sondages

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne