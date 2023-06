De nombreuses questions se posent après la rébellion avortée de Prigojine contre le pouvoir russe

Deux jours après la rébellion d’Evgueni Prigojine et de son organisation paramilitaire Wagner, de nombreuses questions restent sans réponse. Où se trouve l’ancien proche de Vladimir Poutine et quel accord a-t-il trouvé avec le Kremlin pour mettre un terme à sa mutinerie si réellement un accord existe ? Autre interrogation : qui soutenait Evguéni Prigojine au sein de l’élite russe pour tenter une telle aventure ? Des questions sans réponse même s’il semble de plus en plus évident que le fondateur de Wagner n’a pu agir sans aide.

Le chef de Wagner, Evguéni Prigojine à Rostov-sur-le-Don, le 24 juin 2023. via REUTERS - PRESS SERVICE OF "CONCORD\

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Selon les renseignements américains, le président russe était au courant au moins 24 heures avant le début de la mutinerie qu'Evgueni Prigojine préparait quelque chose. Et si Vladimir Poutine a attendu le samedi 24 juin matin, c'est-à-dire plus de 12 heures après le début de cette rébellion, pour intervenir publiquement, c'est certainement parce qu'entre-temps il a dû travailler à rassurer des proches et des partenaires qui auraient pu faire défection. Selon de nombreux observateurs et fins connaisseurs de Wagner et des arcanes du pourvoir en Russie, Evgueni Prigojine bénéficiait de soutien au sein de l'administration présidentielle, ainsi qu'au sein du ministère de la Défense. Celui que l'on surnomme « le cuisiner de Poutine » aurait également des liens avec une partie de la frange la plus à droite de la classe politique russe. Des soutiens qui ne se sont pas manifestés une fois la mutinerie lancée, contrairement à l'ancien oligarque russe, aujourd'hui exilé, Mikhaïl Khodorkovski qui n'a pas hésité à appeler à soutenir le fondateur du groupe Wagner, estimant que tout est bon à prendre pour affaiblir Vladimir Poutine. Plus de 48 heures après le début de cette rébellion qui a mis en évidence des fissures au sein du pouvoir russe, il est toujours compliqué d'y voir clair. Et ce n'est pas Evgueni Prigojine, qui a disparu des radars depuis samedi 24 juin au soir, qui va pouvoir apporter des précisions. Ses comptes Telegram ont été suspendus. À lire aussiRébellion avortée de Wagner: «Prigojine et Poutine ont perdu la face dans cette affaire»