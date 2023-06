Frontalière de la Biélorussie, la Lituanie réclame un renforcement du flanc oriental de l'Otan

À Vilnius, on suit de très près le développement de la situation après la rébellion avortée du groupe Wagner avec à sa tête, Evguéni Prigojine. D’autant plus que ce dernier est attendu en Biélorussie qui a une longue frontière commune avec la Lituanie. Ce lundi, le secrétaire général de l’Otan est en visite en Lituanie et les inquiétudes du pays seront au menu des discussions.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg et le président lituanien Gitanas Nauseda à Vilnius le 26 juin 2023. AFP - PETRAS MALUKAS

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau « Les événements du week-end dernier ont montré l’instabilité du régime russe. Des bouleversements de la même ampleur, voire plus importants peuvent nous attendre à l’avenir ». a déclaré le président lituanien Gitanas Nauseda suite à sa rencontre avec le secrétaire général de l’Otan. Jens Stoltenber est de passage en Lituanie pour assister à des exercices militaires. Pour consolider la sécurité de la Lituanie, où passe la frontière extérieure de l’Union européenne et de l’Otan, le président lituanien a donc décidé de renforcer la surveillance de la frontière avec la Biélorussie qui court sur 700 kilomètres. Vilnius à seulement 30 kilomètres de la frontière Les services de renseignement lituaniens devront aussi intensifier leur couverture de ce pays, désormais vassal de la Russie. Y déployer des armes nucléaires est « imprudent et irresponsable » estime par ailleurs le secrétaire général de l’Otan. Quand le président lituanien demande que le renforcement du flanc Est de l’Otan devienne la priorité de l’Alliance, il ne s’agit pas ici d’une demande symbolique, mais très concrète. À Vilnius, on se trouve seulement à 30 kilomètres de la frontière biélorusse. L'Allemagne s'est d'ailleurs dite prête à stationner en Lituanie quelque 4 000 soldats, contre environ 800 actuellement, pour renforcer le flanc oriental de l'Otan, a annoncé lundi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. À lire aussiL’Otan applique un nouveau plan pour défendre la Pologne et les pays baltes en cas d’attaque NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI