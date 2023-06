Russie: l'objectif de la révolte était de sauver Wagner, pas de «renverser le pouvoir russe», affirme Prigojine

Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, a affirmé ce lundi 26 juin dans un premier message audio après la fin de sa rébellion que son but n'était pas de renverser le pouvoir russe, mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d'être absorbé par l'armée.

C'est la première prise de parole du chef de Wagner depuis la rébellion avortée. Dans un message de 11 minutes, le chef du groupe de mercenaires a déclaré que « le but de la marche était de ne pas permettre la destruction du groupe Wagner ». Il a également assuré que l'objectif n'était « pas de renverser le pouvoir dans le pays ».

D'autre part, selon Evgueni Prigojine, l'avancée spectaculaire de Wagner vers Moscou lors de sa rébellion samedi a révélé de « graves problèmes de sécurité » en Russie. Prigojine affirme que ses hommes avaient parcouru 780 km en se heurtant à peu de résistance. « Nous avons bloqué toutes les unités militaires et les aérodromes qui se trouvaient sur notre chemin et en 24 heures, nous avons parcouru la distance qu’ont parcouru les troupes russes le 24 février 2022 (jour du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.-NDLR ). Si ce jour-là, ces actions avaient été effectuées par une unité avec, comme Wagner, un haut niveau d’entrainement, de moral et de détermination à accomplir les tâches, “l'opération spéciale” aurait peut-être duré une journée », a tancé le chef de Wagner.

Il a assuré que ses hommes avaient reçu le soutien des habitants des localités traversées durant sa rébellion en Russie. « Les civils allaient à notre rencontre avec des drapeaux russes et des emblèmes de Wagner, ils étaient heureux quand nous arrivions et passions à côté d'eux », a-t-il dit.

Evgueni Prigojine a aussi affirmé que le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a fait office samedi 24 juin de médiateur entre le Kremlin et Wagner, a proposé des solutions pour permettre au groupe paramilitaire de continuer à opérer. Dans ce message, le chef de Wagner n'a pas révélé où il se trouve, alors que le Kremlin a assuré qu'il partirait pour la Biélorussie, sans toutefois dire quand.

