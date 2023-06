Allemagne: nouveau record d’arrivées de migrants en 2022

Le nombre de migrants arrivés en Allemagne a battu un nouveau record l'an dernier. Cette fois, cette augmentation sensible s'explique par l'accueil de nombreux réfugiés ukrainiens. Malgré une démographie en perte de vitesse, le pays voit ces dernières années sa population globale régulièrement augmenter en raison d'une migration qui reste importante. Si Berlin soutient une réforme visant à durcir le droit d'asile européen, le pays veut en revanche faciliter la venue d'une main d'œuvre qualifiée dont il aura de plus en plus besoin.

Des bénévoles distribuent de l'aide et des informations aux réfugiés ukrainiens à leur arrivée à un bureau d'accueil et d'information dans la gare principale de Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne, le 15 mars 2022. AFP - THOMAS KIENZLE

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut Un million quatre cent soixante-deux mille. Jamais depuis la guerre l'Allemagne n'avait enregistré une immigration nette aussi importante. Elle a dépassé en 2022 le record de 2015 lorsque des centaines de milliers de migrants, notamment syriens, avaient été accueillis. L'immigration nette, les arrivées moins les départs, avait été quatre fois moins importante en 2021. À lire aussiBerlin a de plus en plus de mal à loger les réfugiés ukrainiens qui arrivent Le nombre de décès supérieur à celui des naissances Ce nouveau record s'explique avant tout par l'arrivée de plus d'un million de réfugiés ukrainiens. Cette immigration massive explique également que la population globale a en 2022 atteint le chiffre inégalé depuis des décennies de 84 millions et ce, alors que le nombre de décès a été à nouveau supérieur à celui des naissances. À écouter aussiÀ Greifswald en Allemagne, un référendum local sur l'immigration dans un climat tendu Loin derrière les Ukrainiens, on trouve des migrants d'autres pays, mais à chaque fois avec des chiffres bien plus faibles de quelques dizaines de milliers de personnes venant de Syrie, d'Afghanistan et de Turquie. Près de 90 000 ressortissants de l'Union européenne se sont installés en Allemagne l'an dernier où le manque de main d'œuvre pose des problèmes de plus en plus sensibles. Le Bundestag a adopté la semaine dernière une loi introduisant un système à points, inspiré du modèle canadien, pour faciliter la venue de personnes qualifiées. L'acquisition de la nationalité allemande doit être facilitée.