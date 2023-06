En Espagne, réactions vives contre l'élection de la présidente du Parlement de Valence

La nomination à la tête du Parlement valencien, la quatrième région d’Espagne en termes de poids politique et budgétaire, de Llanos Massó, la candidate d’extrême droite, crée la polémique. Cette militante ultra-catholique incarne l’entrée en force de Vox dans les institutions espagnoles.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau,

« Une ultra-catholique, une militante contre l’avortement, une dirigeante qui nie la violence conjugale. Une même personne, qui devient le deuxième pouvoir dans la région Valencienne, c’est vraiment inquiétant pour notre démocratie », a réagi le parti Unidas-Podemos (gauche espagnole), après la nomination de Llanos Massó à la tête du Parlement de Valence.

À l’origine, le nouveau président du Parlement régional devait être Carlos Flores, mais Vox s’est ravisé, car celui-ci a déjà été condamné pour violence conjugale. Llanos Massó, elle, est une des responsables de HazteOir, un lobby antiavortement qui veut obliger les femmes enceintes à écouter le pouls de leur embryon pour les dissuader d’avorter ou qui s’oppose férocement au collectif LGBTIQ ou encore à la récente législation nationale sur l’avortement.

Les partis catalans et basques accusent de leur côté Llanos Massó de vouloir en finir avec le valencien, la langue régionale co-officielle avec le castillan. Quant au Parti socialiste, il estime que sa nomination est de très mauvais augure et « illustre parfaitement le souhait de l’extrême droite d'être de plus en plus présente dans les institutions du pays ».

