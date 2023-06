Les Ukrainiens plus préoccupés par les combats sur le front que par la rébellion de Wagner

Lundi soir 26 juin, Vladimir Poutine est donc intervenu sur la trahison d’Evguéni Prigojine, sans jamais nommer l’intéressé, qui a pourtant mené bataille en Ukraine durant tout l’hiver avec la milice Wagner. Mais par contre, le chef du Kremlin n’a pas eu un seul mot sur l’évolution des combats en Ukraine, où pourtant son armée est sur la défensive. En effet, ces dernières 72 heures, les Ukrainiens semblent en train de progresser méthodiquement à différents endroits du front.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Le discours de Vladimir Poutine a sans doute été écouté en Ukraine, hier soir, mais on va dire que les Ukrainiens ont zappé assez vite devant l’inanité du discours, son manque de substance, et sa déconnexion avec les événements réels. Donc en réalité, perçu de Kiev, c’est un non-événement, ou bien pour ceux qui en ont parlé, un signal de naufrage du président russe.

Ce qui importe pour les Ukrainiens, et les dirigeants de Kiev, c’est ce qui se déroule sur le front. Et les lignes bougent, avec des avancées, mais aussi, il faut bien le dire, des pertes humaines. D’ailleurs, le président Zelensky ne s’y est pas trompé. Il s’est rendu hier dans le Donbass soutenir ses soldats, on l’a même vu dans une station-service prendre un café avec des combattants, leur souhaiter bon courage.

Éliminer l’occupant

Lundi, Kiev a annoncé la reprise de Rivnopil, un village du Donbass, ou bien des avancées dans la périphérie de Bakhmout. Mais, surtout, les Ukrainiens ont établi une tête de pont au sud de Kherson, sur la rive gauche du Dniepr, dans le secteur d’Oleshkiy.

Il s’agit là d’un secteur de marais, assez difficile à contrôler, mais les Ukrainiens ont bel et bien passé le fleuve, là où les Russes ne s’y attendaient pas.

Tout ça est très lent, difficile, douloureux, couteux en vies humaines, mais bien loin du théâtre d’ombres du Kremlin, les Ukrainiens se concentrent sur l’essentiel : éliminer l’occupant de leur territoire.

