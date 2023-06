Royaume-Uni: un rapport pointe le coût de l'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda

Au Royaume-Uni, le ministère de l’Intérieur vient de recevoir une étude d’impact sur son projet de loi migration. Londres souhaite envoyer au Rwanda les migrants arrivés illégalement sur le territoire, pour qu’ils demandent l’asile là-bas.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président rwandais Paul Kagame, en visite, se rencontrent au 10 Downing Street, à Londres, en Grande-Bretagne, le jeudi 4 mai 2023.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Londres, Emeline Vin

C'est un projet très critiqué sur le plan humanitaire, pour le traitement des minorités et des opposants dans le pays est-africain. Le rapport pose également le doute sur la viabilité financière du projet.

170 000 livres sterling, soit près de 200 000 euros : c’est ce que coûterait l’envoi vers le Rwanda de chaque migrant arrivé illégalement au Royaume-Uni. À titre de comparaison, l’hébergement de la même personne, le temps d’examiner sa demande d’asile, coûte 70 000 euros de moins.

Pourtant, le coût de la prise en charge des demandeurs d’asile constitue l’argument premier du gouvernement conservateur pour justifier sa stratégie migratoire de dissuasion. Or l’exécutif ne sait estimer dans quelle mesure cette loi sera efficace.

Les opposants au projet, y compris au sein du parti conservateur, dénoncent le manque de rentabilité de la politique. Un reproche qui s’ajoute à une longue liste : notamment, sur le bilan humanitaire du Rwanda envers les minorités. Le gouvernement est également accusé de renoncer à ses devoirs en matière d’asile.

Plus d’un an après la présentation du projet, aucun migrant n’a pour l’instant été envoyé au Rwanda – malgré le versement de plus de 150 millions d’euros à Kigali. La justice britannique doit trancher sur la légalité du texte ce jeudi 29 juin.

À lire aussiLa justice britannique juge légal le projet d'expulser des migrants au Rwanda La ministre de l'Intérieur britannique au Rwanda pour renforcer l'accord migratoire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne