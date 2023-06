UE: la loi de restauration de la nature suspendue à un vote des eurodéputés en juillet

Les eurodéputés devront trancher en juillet pour rejeter ou non la loi visant à restaurer les écosystèmes dans l'Union européenne, après l'absence d'accord, mardi 27 juin en Commission parlementaire, sur ce texte-clé du Pacte vert violemment fustigé par la droite.

De notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

44 voix pour, 44 voix contre. Ce mardi 27 juin au matin, le blocage a été confirmé au Parlement européen, avec un vote 50-50 à la commission parlementaire. Les députés de la commission environnement n’ont pas adopté le rapport sur la « restauration de la nature ». Le bras de fer politique européen sur la proposition législative baptisée « restauration de la nature » se poursuit donc. Ce texte, qui est l'une des pierres angulaires du Pacte vert européen, prévoit des mesures de restauration des écosystèmes dégradés par la pollution ou l'exploitation intensive. Problème : il touche en partie aux terres agricoles. Le texte est donc au centre d'une bataille politique.

Un nouveau revers pour la loi

Le blocage entre la gauche et la droite est donc acté au Parlement européen. Il y avait déjà eu le même rapport de forces au sein de cette commission parlementaire il y a deux semaines. Un amendement pour rejeter l’ensemble du texte avait alors été écarté. Chacun campe sur ses positions et les arguments sont connus. Les défenseurs de l’environnement accusent les conservateurs de prendre le texte en otage par calcul politique, à un an des élections européennes. De leur côté, les conservateurs les accusent de vouloir empêcher les agriculteurs de cultiver, sur des terres nécessaires à l’alimentation des Européens et de menacer la production agricole et la pêche.

Le résultat du vote de ce mardi renvoie donc le débat à la session plénière du Parlement européen le 12 juillet prochain, mais sans le rapport de la commission environnement qui proposait d'étendre les zones à restaurer. Ce sera uniquement un vote sur une motion qui vise à rejeter l’ensemble du texte « restauration de la nature ». Si le texte franchissait cet obstacle, un vote sur le fond de la proposition n’aurait lieu qu’à la session plénière de septembre.

