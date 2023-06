Au Royaume-Uni, la grève des infirmières n'est pas reconduite

Au Royaume-Uni, les infirmières cessent leur mobilisation. La profession était entrée en grève en décembre et a, depuis, débrayé plusieurs jours afin de réclamer plus de moyens pour l’hôpital public et surtout de meilleures conditions salariales.

De notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Le principal syndicat infirmier n’a pas recueilli le soutien de ses membres pour reconduire la grève. En six mois de grève, les syndicats infirmiers ont obtenu une augmentation de 5%. Mais pas assez pour compenser l’inflation et douze ans d’austérité estime Pete, infirmier depuis 20 ans. « On sait qu’il y a une crise du pouvoir d’achat à l’échelle nationale. Je pense que les gens croient que c’est une histoire de salaire. C’est vrai, mais pas que. Il s’agit aussi d’avoir assez de personnel, c’est une histoire de sécurité des patients. J’aurais pensé qu’en tant que profession, nous nous serions davantage mobilisés. » regrette l'infirmier.

Le vote a été invalidé pour cause de participation trop faible, moins de 50%. « Déçue, mais pas surprise. Le délai était trop court : on n’avait que quatre semaines pour voter. Avec un vote postal, il faut plus de temps que ça ! » explique Kelley, infirmière londonienne qui n’est pas surprise du résultat. La jeune femme a d’ailleurs quitté le syndicat, mais garde une certaine fierté de la mobilisation de six mois. « Le premier jour de notre grève a été l’un des jours les plus froids de l’hiver. Je me souviens d’avoir été très touchée par le soutien de la population. C’est formidable de voir combien les gens nous soutiennent et pas seulement notre profession, mais l’entité de l’hôpital public. » se souvient la jeune femme.

Les débrayages à l’hôpital public ne sont cependant pas terminés : les internes et les médecins titulaires annoncent de nouvelles grèves pour l’été.

