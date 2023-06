Ce que les Lituaniens pensent de l'arrivée du patron de Wagner Evgueni Prigojine en Biélorussie

Reportage

La confirmation de la présence d’Evgueni Prigojine, le chef du groupe Wagner en Biélorussie après la rébellion avortée le week-end dernier en Russie, provoque une certaine inquiétude en Lituanie, alors que le pays partage 700 kilomètres de frontière avec la Biélorussie.

Avec notre correspondante en Lituanie, Marielle Vitureau

En Lituanie, la donne sécuritaire change. Les autorités multiplient leurs appels aux alliés. Parmi les Lituaniens, on observe pour le moment la situation.

Devant le siège du gouvernement, situé sur l’avenue Gedimino, le va-et-vient est permanent. La présence du chef du groupe Wagner en Biélorussie n’empêche la retraitée Laima de profiter du soleil avec une amie.

« On perçoit une certaine tension, car on ne sait pas ce qu’il va manigancer, mais je suis calme, car je sais que nous faisons partie de l’Otan », explique-t-elle.

Gintas, lunettes de soleil et chapeau blanc sur la tête, est beaucoup plus concret : « On ne peut pas exclure le fait que Loukachenko [le président de la Biélorussie, NDLR] et Poutine se servent d'Evgueni Prigojine pour créer des problèmes à la Lituanie et à la Pologne. »

Dans deux semaines, le sommet de l’Otan se déroulera à Vilnius. On y parlera du renforcement du flanc est de l’Alliance. « Il y a toute sorte de théories qui expliquent ce qui se passera si jamais la Russie se met en marche dans notre direction. Certaines disent qu’il faudra attendre quelques jours avant d’être défendus. J’espère que le sommet de l’Otan apportera des éclaircissements », explique Fausta, étudiante qui espère des décisions concrètes.

En cette fin juin, en apparence, rien ne semble troubler, en apparence, la vie des Lituaniens qui profitent de l’été aux terrasses des cafés. Tout le monde suit pourtant l’évolution de la situation au jour le jour. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a plus d’un an, chacun s’est préparé, ici, à un scénario identique.

