Italie: l’extrême-droite de Meloni veut contrôler la culture pour diffuser son «imaginaire»

La cheffe du gouvernement d’extrême-droite a décidé de reprendre la main sur le monde de la culture en Italie. Huit mois après son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni fait tout pour placer des personnalités italiennes de son camp à la tête des institutions culturelles. De quoi susciter l’inquiétude de ses opposants qui craignent une emprise conservatrice.

De notre correspondante à Rome,

La conquête culturelle de la droite et de l’extrême-droite italienne commence par la gestion des salles d'opéra et des grands musées d’Italie. Pour pouvoir reprendre le contrôle de postes prestigieux, aujourd’hui occupés par plusieurs responsables qui ne sont pas Italiens, le gouvernement a instauré une nouvelle mesure entrée en vigueur ce mois-ci qui fixe à 70 ans l’âge de départ à la retraite des directeurs de ces institutions.

Cela touche en particulier les étrangers, comme celui qui est à la tête du Teatro San Carlo de Naples : le Français Stéphane Lissner devrait laisser sa place dès les prochaines semaines. Le même sort attend Dominique Meyer, qui gère la célèbre Scala de Milan. Dès l’automne prochain, ce sera au tour de la fameuse galerie des Offices à Florence, ainsi que de la Pinacothèque de Milan ou encore du grand musée napolitain Capodimonte, de perdre chacun leur surintendant : respectivement un Allemand, un Britannique et un Français remplacés sur le principe du slogan d’extrême-droite « les Italiens d’abord ».

Le ministre de la Culture a justifié cette nouvelle règle, en jugeant « étrange » que dans un pays très riche en patrimoine comme l’Italie, les principales institutions culturelles soient guidées par des étrangers.

Reprise en mains de la Rai

La télévision publique Rai est également visée. Le plus gros groupe audiovisuel détenu par l’État italien fait l’objet d’une reprise en mains par la tête de l’exécutif : la patronne du parti Fratelli d’Italia place ses pions à des postes-clés du service public, notamment un de ses proches, Giampaolo Rossi, connu pour ses idées complotistes, nommé directeur général de la vingtaine de radios et télés de la Rai.

Cette série de remplacements fait craindre une mainmise de l'extrême-droite sur le contenu de l’information, au point que deux figures historiques des chaînes publiques ont déjà claqué la porte ces dernières semaines, refusant de devenir « prisonniers politiques », selon leurs propres mots. Peu avant eux, l’administrateur délégué de la Rai a aussi démissionné, en dénonçant un affrontement politique et la tentative de l’extrême-droite de l’évincer avant la fin de son mandat.

Le gouvernement veut diffuser son « nouvel imaginaire italien »

Giorgia Meloni a été très claire dans l’objectif de son assaut sur le secteur de la culture. Elle veut « libérer la culture italienne d’un système intolérant de pouvoir, dans lequel on ne pouvait travailler que si on se déclarait d’un certain parti politique » : la présidente du Conseil italien accuse sans détours l’opposition de gauche et son « hégémonie culturelle ».

Mais les détracteurs du gouvernement d’extrême-droite l’accusent d’appliquer exactement ce qu’il dénonce : diffuser à travers les médias et les théâtres un récit et une pensée uniques, afin de transformer culturellement la société italienne, mais cette fois-ci à droite toute. C’est l’ambition affichée explicitement par le ministre italien de la Culture Gennaro Sangiuliano, qui compte développer un « nouvel imaginaire italien », pour défendre le conservatisme moral, et réhabiliter le sentiment national : il affirme que celui-ci seraient mis à mal aujourd’hui en Italie.

