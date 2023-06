Pologne: l'indépendance des médias menacée

Le gouvernement polonais tente de limiter l’indépendance des médias : c’est le cri d’alarme de dizaines de médias polonais face aux tentatives du parti Droit et Justice d’avoir plus d’influence dans de nombreux médias privés. Et tout est parti d’une suggestion d’une personne importante liée au gouvernement, le rédacteur en chef d’un des plus grands sites d’information polonais privés.

Studio de la chaîne d'information en continu TVN24 à Varsovie, en Pologne. (Photo d'illustration) REUTERS - JAKUB STEZYCKI

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal Vous devriez embaucher un rédacteur en chef adjoint proche du gouvernement. C’est ce qu’il a insinué au rédacteur en chef du site polonais ONET pour garantir l’indépendance de la presse dans son journal. Que le gouvernement doit avoir un certain poids sur la rédaction, comme il l’a déjà sur les médias publics, et qui sont considérés comme des porte-paroles du gouvernement. Une réponse qui ne passe pas pour les médias polonais. Les responsables des plus grandes rédactions du pays ont alors publié un texte pour affirmer leur indépendance, et surtout tenter de mettre à jour les différentes tentatives d’interférences du gouvernement. Plus tôt dans l’année, il avait déjà essayé de forcer la vente de la chaîne très populaire TVN, détenue par le groupe américain Warner Bros, à un investisseur polonais. Droit et Justice l’estime trop critique et sous influence étrangère. Le premier site web du pays, Wirtualna Polska a aussi révélé que lorsqu’il a commencé à publier des enquêtes gênantes pour le gouvernement, une entreprise publique a fait une offre pour racheter le média. Et même si cette offre a été refusée, le président d’une institution étatique a suggéré à l’actionnaire majoritaire le nom de certains journalistes à licencier et les noms de potentiels remplaçants, bien sûr proche du gouvernement. Depuis l’arrivée du parti national conservateur au pouvoir en 2015, la Pologne dégringole dans le classement de la liberté de la presse publié par Reporter sans Frontières. Elle était 18ᵉ en 2015, elle est aujourd’hui 57ᵉ, devant le Burkina Faso. À lire aussiPologne: la chaîne d’information en continu TVN24 dans le viseur du gouvernement NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI