Ukraine: bombardement meurtrier d'un restaurant à Kramatorsk

Une frappe russe mardi contre un restaurant à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins huit morts et 56 blessés, selon un bilan communiqué mercredi 28 juin par les services de secours.

Parmi les morts figurent trois enfants, a indiqué le Service d'urgence de l'État d'Ukraine sur Telegram. « Les sauveteurs fouillent les décombres du bâtiment détruit et recherchent des personnes qui se trouvent probablement sous les décombres », a-t-il ajouté. La frappe a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre de Kramatorsk apprécié par les journalistes et les militaires.

Selon la police ukrainienne, la Russie a tiré deux roquettes sol-air S-300 sur cette ville qui comptait 150 000 habitants avant la guerre, et qui reste la seule grande agglomération encore sous contrôle ukrainien dans l'est du pays.

Trois personnalités colombiennes, le célèbre écrivain Hector Abad, l'homme politique Sergio Jaramillo et la journaliste Catalina Gomez, correspondante en Ukraine du quotidien El Tiempo, ont été légèrement blessées alors qu'ils mangeaient dans le restaurant avec l'écrivaine ukrainienne Victoria Amelina, selon un communiqué signé par MM. Abad et Jaramillo.

Photo fournie par la police nationale ukrainienne : devant le restaurant RIA Pizza détruit par une attaque russe à Kramatorsk, en Ukraine, le mardi 27 juin 2023. AP - National Police of Ukraine

Plusieurs bâtiments endommagés

Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts, selon le parquet. Une journaliste de l'AFP sur les lieux de la frappe a vu des ambulances, la police, des soldats et le maire de la ville près de ce restaurant, devant lequel s'est rassemblée une foule d'habitants.

Située à l'ouest de Bakhmout, ville dévastée qui a été le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, Kramatorsk a été visée à plusieurs reprises par des bombardements russes. Le plus meurtrier a été celui de la gare de Kramatorsk, frappée en avril 2022, quelques semaines après le début de l'invasion russe et au moment où une foule de civils tentaient de quitter la ville. Cette frappe avait fait 61 morts et plus de 160 blessés sur les quelque 4 000 civils massés, une tragédie qui a profondément traumatisé la population. Moscou avait de son côté nié toute implication.

Important nœud ferroviaire, Kramatorsk abrite aussi des installations militaires. Elle est de facto la capitale régionale depuis que les villes de Donetsk et Lougansk à l'est ont été capturées par des séparatistes prorusses soutenus par Moscou en 2014.

(avec AFP)

