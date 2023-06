Un homme brûle des pages du Coran devant une mosquée en Suède, indignation en Turquie

Peut-on brûler un Coran lors d’une manifestation ? La justice suédoise a dit « oui » et la police a autorisé un manifestant à brûler quelques pages du livre sacré devant la Grande Mosquée de Stockholm, mercredi 28 juin. Un acte immédiatement dénoncé par le gouvernement turc, et surtout qui risque de mettre à mal le processus d’adhésion de la Suède à l’Otan, bloqué par Ankara depuis plus d’un an.

Salwan Momika, un Irakien de 37 ans ayant fui son pays pour la Suède, a piétiné le Coran à plusieurs reprises avant d'en brûler quelques pages devant la Grande Mosquée de Stockholm, le 28 juin 2023. AFP - JONATHAN NACKSTRAND

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Un homme a brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm dans un « rassemblement » autorisé par la police suédoise mercredi 28 juin, suscitant l'ire d'Ankara qui a dénoncé un acte « inacceptable ». Vêtu d'un pantalon chino beige et d'une chemise claire, Salwan Momika, un Irakien de 37 ans ayant fui son pays pour la Suède, a piétiné le Coran à plusieurs reprises avant d'y glisser des tranches de bacon et d'en brûler quelques pages, selon les journalistes de l'AFP sur place. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a immédiatement condamné l'incident sur Twitter : « Il est inacceptable de permettre ces actions anti-islamiques sous prétexte de liberté d'expression. » Un acte « vil », « méprisable », voire qui fait des pays hébergeant de tels actes des « complices » : le gouvernement turc n’a pas trouvé de mots assez durs pour condamner l’action commise mercredi en début d’après-midi par le réfugié irakien, rapporte notre correspondante à Istanbul, Cerise Sudry-Le Dû. Il a brûlé quelques pages du Coran, voulant, selon lui, exprimer son « opinion » sur la religion. L’action a été autorisée par la police suédoise, qui s’est basée sur une décision de la justice administrative, qui a déclaré il y a quelques jours que le fait de brûler un livre saint ne représentait pas une « menace » pour la sécurité. Un incident qui coïncide avec l'Aïd al-Adha, fête célébrée par les musulmans à travers le monde. Voilà de quoi compliquer encore l'adhésion de la Suède à l’Otan. Car la Turquie bloque l’entrée du pays dans l’organisation de défense internationale au prétexte qu’elle hébergerait des terroristes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Des pourparlers réuniront, le 6 juillet à Bruxelles, des représentants des deux pays, a annoncé mercredi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. À lire aussiLa Suède n'aura pas le soutien turc pour l'Otan, prévient Recep Tayyip Erdogan NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI