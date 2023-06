Grèce: Tsipras démissionne de la présidence de Syriza après une large défaite électorale

En Grèce, lors d’un discours à la mi-journée à Athènes ce 29 juin, l’ex-Premier ministre Alexis Tsipras a annoncé sa démission. Cette décision de quitter la tête de Syriza, premier parti d’opposition en Grèce, intervient quelques jours après la large défaite électorale de son parti aux élections législatives. Syriza, parti de gauche qui a dirigé le pays entre 2015 et 2019, a en effet terminé ces élections 22 points derrière le parti de droite Nouvelle Démocratie, confirmant les résultats obtenus un mois plus tôt, lors d’un premier scrutin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Costume bleu et chemise blanche, c’est avec une certaine décontraction qu’Alexis Tsipras a annoncé son départ de la présidence de Syriza, le premier parti d’opposition de Grèce. Ce faisant, il tire les leçons d’une récente déroute électorale face à la droite sortante, réélue triomphalement dimanche dernier avec 40 % des voix, là où Syriza n’a obtenu qu’un peu plus de 17 %.

À lire aussiEn Grèce, le conservateur Kyriakos Mitsotakis remporte les législatives avec la majorité absolue

« Comme je l'ai dit après les élections, nous sommes à la fin d'un cycle historique, a déclaré Alexis Tsipras. Le moment est donc venu d'ouvrir collectivement un nouveau cycle. Nous devons nous engager dans un processus de renouvellement profond et de refondation, qui englobe tous les membres et les amis du parti. Le nouveau Syriza est la priorité immédiate. Je comprends la nécessité d'une nouvelle vague de Syriza et j'ai décidé de m'effacer pour la laisser passer. »

À écouter l’ancien Premier ministre, qui a retracé l’historique de Syriza, un « petit parti » parvenu jusqu’au pouvoir entre 2015 et 2019, son départ de la présidence devrait permettre au « nouveau Syriza » d’écrire le prochain chapitre de son histoire politique en Grèce. Une nouvelle histoire dont Alexis Tsipras ne sera plus, cette fois, le personnage principal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne