La Belgique va prolonger de dix ans la vie de ses centrales nucléaires

Après de très longues négociations, la Belgique a annoncé jeudi 29 juin la prolongation de dix ans de ses centrales nucléaires. Un accord a été trouvé entre l’énergéticien Engie et le gouvernement fédéral belge. Selon ses termes, le parc nucléaire belge est prolongé jusqu’en 2035 alors l’arrêt du nucléaire est réclamé par les écologistes depuis plus de 25 ans.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Sur sept réacteurs nucléaires au départ en Belgique, cinq ont déjà commencé à être débranchés et ne pourront donc être relancés. En revanche, les deux réacteurs nucléaires restants gagnent un délai de grâce de dix ans. Ils se trouvent l’un dans la centrale de Tihange en Wallonie et l’autre dans la centrale de Doel en Flandre.

Le gouvernement fédéral avait mis sur pied un plan pour construire des centrales au gaz destinées à compenser la sortie du nucléaire, mais la guerre en Ukraine a remis cette option en question. Elle avait d’ailleurs du plomb dans l’aile, car un permis de construire avait été refusé par le gouvernement régional flamand. En conséquence, le gouvernement fédéral a demandé à Engie de revenir sur le processus de mise à l’arrêt des centrales.

C’est l’épilogue provisoire d’un long feuilleton, car la fermeture de la centrale flamande de Doel était décidée pour 2025 au plus tard et la centrale wallonne de Tihange aurait déjà dû fermer en 2015 en vertu de la loi de 2003. Quatre ans plus tôt, les écologistes avaient posé la sortie du nucléaire comme prix de leur participation à la coalition fédérale. À nouveau au gouvernement aujourd’hui, ils mettent en avant le fait qu’Engie devra provisionner quinze milliards d’Euros pour le traitement des déchets futurs, en plus des huit milliards prévus pour le démantèlement des deux centrales.

