Ukraine: Kiev dit progresser lentement, deux généraux ukrainiens tués selon Moscou

On dirait que Poutine n’est plus le seul maître à bord. Il a perdu le monopole de la force. Or une Russie instable représente un risque. Jusqu’ici, nous considérions la Russie comme une menace à cause de sa force, qu’elle a déployée en Ukraine ; à présent nous devons considérer la Russie comme un risque, en raison de son instabilité intérieure. Quoi qu’il se passe en Russie, notre seule réponse, c’est de poursuivre le soutien à l’Ukraine. Et puisque je suis en charge de la Facilité européenne pour la paix, je vais demander aux 27 de continuer à la financer. Et c’est une bonne chose que nous ayons déjà obtenu 3 milliards et demi de plus. Enfin, il s’agit aussi d’engagements de sécurité. Pour moi ça veut dire que le soutien militaire à l’Ukraine est un soutien à très long terme. Pendant la guerre, mais aussi après la guerre, il faut rendre l’Ukraine capable d’assurer sa défense.